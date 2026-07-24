Controlado el incendio forestal de La Pinilla (Fuente Álamo) tras afectar a unas 228 hectáreas

Bomberos Consorcio de Extinción de Incendios - CARM

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este jueves en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en el término municipal de Fuente Álamo, ha quedado controlado a las 19.15 horas de este viernes tras afectar a una superficie aproximada de 228 hectáreas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

En las labores de extinción y vigilancia continúan trabajando agentes medioambientales, dos brigadas forestales terrestres, dos brigadas de intervención rápida, personal técnico y de coordinación de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, Guardia Civil, Policía Local y agrupaciones de Protección Civil de Fuente Álamo y Mazarrón.

En total, unas 30 personas permanecen desplegadas sobre el terreno realizando labores de vigilancia y liquidación del perímetro hasta la completa extinción del incendio.

El fuego se declaró sobre las 17.11 horas del jueves, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el viento, y afectó a una zona próxima a las urbanizaciones Country Club y Camposol, en el municipio de Mazarrón, así como al entorno por el que discurre la Vía Verde.