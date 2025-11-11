Controlado un incendio forestal en Zarcilla de Ramos, pedanía de Lorca

LORCA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Una treintena de efectivos de emergencias han participado en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en Zarcilla de Ramos, pedanía del municipio de Lorca, que ya se ha dado por controlado, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A partir de las 15.00 horas, el '1-1-2' ha recibido varias llamadas de testigos alertando de que un incendio de esparto silvestre estaba evolucionando de forma descontrolada y a gran velocidad.

Hasta el lugar se han desplazado dos efectivos de Protección Civil; seis bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región; 10 miembros de Brigadas forestales de Totana y Zarcilla; dos agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y dos brigadas helitransportadas con 10 bomberos forestales.

A las 17.15 horas, el incendio se ha dado por controlado, permaneciendo en el lugar los agentes medioambientales para desarrollar labores de vigilancia.