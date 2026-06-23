Controlado un incendio entre las vías del tren y la N-340A en Alcantarilla (Murcia)

Controlado un incendio entre las vías del tren y la N-340A en Alcantarilla (Murcia)
Controlado un incendio entre las vías del tren y la N-340A en Alcantarilla (Murcia)- DGSCE
Europa Press Murcia
Actualizado: martes, 23 junio 2026 17:42
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ALCANTARILLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

   Un operativo adscrito al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, ha logrado extinguir un incendio de vegetación entre las vías del tren y la carretera N-340A, en la entrada a Alcantarilla desde Murcia, tras calcinar 2,3 hectáreas de huertos abandonados y cítricos.

   El '1-1-2' ha recibido una treintena de llamadas alertando del fuego a partir de las 13.07 horas. Los llamantes han señalado la proximidad del fuego a viviendas y al colegio Samaniego, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

    Los primeros en acudir han sido los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), quienes han pedido apoyo de medios aéreos. Se ha movilizado también un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con técnico de extinción y brigada forestal helitransportada que, a las 13.56 horas ya estaban trabajando con los bomberos.

    Asimismo, Protección Civil de Alcantarilla y una brigada forestal terrestre también se encuentran en el lugar.

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