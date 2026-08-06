Archivo - Un convenio con el COFRM potenciará la detección precoz de casos de violencia contra la mujer - UCAM - Archivo

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región (COFRM) para la sensibilización, prevención, detección precoz, atención inicial y actuación ante posibles casos de violencia contra la mujer.

Este convenio permitirá desarrollar actuaciones conjuntas con ese objetivo, contando para ello con la red de farmacias de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

Desde la Consejería de Política Social se asesorará y apoyará en la planificación y ejecución de acciones de información y sensibilización, así como en la formación de los profesionales colegiados para la adquisición de conocimientos en materia de violencia de género.

Además, junto con el Colegio, la Consejería actualizará el protocolo de actuación en la farmacia comunitaria, con el fin de que sirva de herramienta para los profesionales, que puedan detectar indicios de violencia de género y que conozcan cómo actuar ante un posible caso de estas características.

La Consejería también elaborará y difundirá material de prevención y apoyo frente a esta violencia, para facilitar su disponibilidad en las farmacias.

Por su parte, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia difundirá y distribuirá ese material informativo, así como las campañas de sensibilización para los profesionales de la red de farmacias. También organizará sesiones formativas, tanto online como presenciales, para dichos profesionales, ofrecidas por expertos en la materia.