Convocados los premios extraordinarios de ESO para personas adultas

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto la convocatoria para que las personas interesadas puedan solicitar su participación en los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para personas adultas.

En concreto, se concederán diez premios, dotados económicamente cada uno de ellos con 500 euros y un diploma acreditativo. Los premios están destinados a alumnado que haya cursado y finalizado, al menos, tres de los seis ámbitos de los niveles I y II que componen la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, en el curso académico 2024-2025, en régimen presencial o a distancia y haya obtenido el título de Graduado en ESO con una nota media de sobresaliente.

Los interesados que cumplan los requisitos podrán presentar su solicitud hasta el próximo martes, 7 de octubre, de forma telemática, a través de la sede electrónica de la CARM, con el procedimiento 3197.

La selección de los premiados se realizará atendiendo a los criterios de baremación establecidos. El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, ha explicado que "estos premios tienen por finalidad reconocer el esfuerzo y rendimiento académico del alumnado adulto que, superando dificultades de diversa índole, ha conseguido obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, gracias a su constancia y espíritu de superación". Para consultar las bases de los premios se puede acceder al apartado de 'Educación de adultos' de la página web de Educarm.