Las cooperativas podrán obtener liquidez a través de su fondo de formación hasta fin de año

CARTAGENA (MURCIA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la convalidación de un decreto que modifica la ley de Sociedades Cooperativas en la Región para que las cooperativas de la Región puedan obtener liquidez también a través del Fondo de Formación y Promoción de manera temporal.

En ese sentido, podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año. La modificación implica, ha detallado el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, que durante la vigencia del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre se puedan aplicar de manera extraordinaria los recursos del Fondo de Formación y Promoción de las Cooperativas.

De esa manera se "flexibiliza" temporalmente el uso de dicho fondo para paliar los efectos económicos que ha provocado la Covid-19 en las cooperativas. Se trata de una modificación ya contemplada en un Real Decreto del Gobierno nacional, aunque para poder ser aplicado en la Región se requería una modificación legislativa.

El consejero ha explicado que el fondo podrá destinarse como recurso financiero para dotar de liquidez a la cooperativa en caso necesario y que dichos recursos tendrán que restituirse en un plazo máximo de 10 años.

La socialista Virginia Lopo ha criticado la tardanza del Gobierno regional en aplicar la medida, "la medida la adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez el 21 de abril, ustedes la han retrasado para boicotear a los cooperativistas de la Región". Durante su intervención, Lopo ha ensalzado el trabajo de las cooperativas que "promueven un desarrollo endógeno y han destruido menos empleo que el resto de las empresas mercantiles", motivo por el que ha expuesto la necesidad de apostar por las cooperativas y la economía social.

Por parte de Podemos, María Marín, ha pedido explicaciones a Gobierno regional sobre "por qué en otras comunidades se hace este trabajo con celeridad y aquí tardamos mes y medio". La parlamentaria espera, no obstante, que este decreto "no se quede ahí y el apoyo a las cooperativas no se quede en una declaración de intenciones".

Desde VOX, Juan José Liarte, ha manifestado que esta medida "ayuda a as cooperativas de gran tamaño" y que a dotación de este fondo "no nos va a resolver el problema de fondo", pero sí que "suma y ayuda".

La diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez, ha indicado que "es muy necesario este recurso financiero para dotar de liquidez a las cooperativas para que palien la situación vivida por la pandemia". "La única finalidad es la flexibilidad temporal de este uso del fondo de educación, es una medida transitoria que estará en vigor hasta el 31 de diciembre", ha dicho.

Finalmente, desde el PP, María Inmaculada Lardín ha expuesto el crecimiento que han tenido las cooperativas en los últimos años. Según los datos aportados, a final de año pasado había 1539 cooperativas a las que se han unido 80 nuevas este año. Además, ha manifestado, que a nivel de empleo, a final de 2019 ya se superaban los 21.000 empleos "por tercer año consecutivo", motivo por el que ha apuntado lo positivo del decreto para ayudarles a superar también la crisis.