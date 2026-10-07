Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, inicia en la Región de Murcia la precampaña electoral donde, durante este jueves y viernes visitará Murcia, Yecla, Alhama de Murcia y Lorca.

Antonio Maillo iniciará la jornada este jueves en Murcia donde presentará a los medios de comunicación a la candidata de Izquierda Unida-Verdes a la Alcaldia de Murcia, Liliana Mellado, junto a la Coordinadora Regional de Izquierda Unida Penélope Luna y el diputado en la Asamblea Regional José Luis Álvarez-Castellanos, según han informado desde el partido.

Acto seguido, conocerá de mano de las organizaciones ecologistas y sociales las reivindicaciones para proteger el Mar Menor y las iniciativas que se están llevando a cabo en la Asamblea Regional al respecto, ante el próximo debate parlamento de la reforma de la Ley del Mar Menor.

Como elemento central de la visita a la Región, Maillo celebrará un encuentro con la militancia en la Casa de la Cultura de Yecla a las 20.00 horas para hablar de las políticas de vivienda de la formación de izquierdas junto al concejal-portavoz en el Ayuntamiento, Alberto Martínez.

El viernes 9 mantendrá una reunión de trabajo en Alhama de Murcia con los concejales de Izquierda Unida-Verdes con responsabilidades de gobierno, para poner en valor el proyecto de IU en los ayuntamientos. Posteriormente se desplazará a Lorca donde se reunirá con el concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento, Pedro Sosa.