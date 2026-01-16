El COPRM firma un convenio con Fundación Never Surrender para ayudar a pacientes oncológicos a través de la psicología

La decana del COPRM, Pilar Martín, y el presidente de la Fundación Never Surrender, Alberto González-Costea, durante el acto de firma del convenio - COPRM

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) y la Fundación Never Surrender han suscrito un convenio que permitirá a pacientes oncológicos poner en valor el bienestar psicológico, a través de las charlas que van a recibir en las 14 instalaciones y centros habilitados con los que la Fundación trabaja en una decena de municipios de la comunidad autónoma.

La decana del COPRM, Pilar Martín, y el presidente de la Fundación Never Surrender, Alberto González-Costea, han coincidido en señalar que con esta firma, ambas instituciones "refuerzan su compromiso con la salud psicológica de las personas afectadas por cáncer", según informaron fuentes del Colegio en un comunicado.

En concreto, la decana, Pilar Martín, ha agradecido la firma de este convenio a la Fundación Never Surrender porque "nos va a permitir poner en valor nuestra disciplina, así como las intervenciones de sus profesionales en lo que son los procesos oncológicos", y ha asegurado que la firma "supone un primer paso de toda una serie de estrategias que vamos a desarrollar de forma conjunta y que se van a ir concretando según necesidades de ambas partes".

Desde la Fundación Never Surrender, su presidente, Alberto González-Costea, ha manifestado que "estamos muy agradecidos al Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia por este acuerdo que hemos firmado y que va a permitir ayudar a los pacientes oncológicos de la Región a través de la psicología, demostrando que la disciplina es una parte fundamental en el apoyo del paciente cuando sufre una enfermedad tan grave y compleja como es el cáncer".

La Fundación Never Surrender es un proyecto cuyo objetivo principal es mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes de cáncer a través del deporte y del ejercicio de fuerza, así como realizar la investigación necesaria para mejorar la evolución y los tratamientos en este tipo de pacientes.