El Coro Diatessaron de Molina de Segura se alza con los Cantores de Oro

Publicado 16/12/2018 16:29:34 CET

MURCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Coro de Diatessaron de Molina de Segura (Región de Murcia) se alzó el pasado sábado 15 de diciembre con los Cantores de Oro, primer premio de XL Certamen Nacional de Nanas y Villancicos 'Villa de Rojales', dotado con 3.000 euros en metálico.

Los molinenses, que serán los representantes del certamen en la próxima edición del Gran Premio de Canto Coral -que se celebrará en diciembre de 2019 en Rojales- participaron en el festival con el villancico obligado Aleluia, Iesus natus est, el villancico libre There is a flower, y la nana Canto no berce.

El segundo premio del Certamen, dotado de trofeo y 2.000 euros en metálico, recayó en el Coro Gli Appasionati de Vigo; por su parte, la Academia Vocal de Granada consiguió el Premio José Zaragoza Senent, dotado de trofeo y 1.000 euros.

El jurado de esta edición, presidido por el compositor de la obra obligada de esta edición, Gabriel García Martínez, acordó por unanimidad conceder una Mención Especial a la Mejor Dirección a Alejandro Wolfang Espigares del Castillo, director de la Academia Vocal de Granada.

Fuera de concurso, y mientras el jurado deliberaba, la Coral Voces Amigas de Rojales junto a un grupo de músicos interpretó la Misa Pastorela, compuesta en 1888 por el compositor rojalero Camilo Vergel Juarez y que es cantada tradicionalmente en el municipio en la Misa de Gallo y de Navidad.

Por su parte, la Asociación organizadora del Certamen decidió homenajear a Carmelo González Ferrández maestro jubilado y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Rojales de 1987 a 1995, quien agradeció este galardón y animó a continuar con la labor en la realización del Certamen.