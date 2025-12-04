Correos instala buzones mágicos en 36 oficinas de la Región para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Buzón mágico - CORREOS

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos ha instalado buzones mágicos en 36 oficinas de la Región para que quienes lo deseen puedan depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos.

Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa.

Por eso, estas Navidades, en las más de 600 oficinas de Correos de toda España con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir "packs mágicos" que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios, según han informado fuentes de Correos en una nota de prensa.

Además, se podrán adquirir "sellos mágicos" personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

También esta Navidad los equipos de voluntarios y voluntarias de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Así, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos.

Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente.