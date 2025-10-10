Cortadas al tráfico las carreteras RM-33, RM-F5 y la RM-F29 por las lluvias

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha confirmado el cierre al tráfico rodado de la carretera RM-F33 en El Mojón, en el término municipal de San Pedro del Pinatar, debido a un embalsamiento de agua. Hasta el lugar se han desplazado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge Montoro, y el director general de Carreteras de la Región de Murcia, Francisco Carrillo.

También permanece cerrada la carretera RM-F5 en Cartagena y la RM-F29 de San Javier.

Se pide circular con precaución por algunas carreteras del municipio de Murcia, en concreto, la RM-F18, Cañadas de San Pedro-Torremendo; la RM-F56, Cabezo de la Plata; la RM-F60 de Avileses a Sucina; la RM-310 de Sucina al límite con la provincia de Alicante; y la RM-F13, el Puerto del Garruchal.