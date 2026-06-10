La creación de empresas sube un 23,3% en abril en la Región de Murcia

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MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

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La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 23,3% en abril en tasa interanual con un total 333 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 8, un 61,9% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de abril, la creación de empresas en la Región de Murcia encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 333 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron 23,5 millones de euros, lo que supone un 62,69% más que en el mismo mes de hace un año (23,45 millones de capital desembolsado).

De las 8 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en la Región de Murcia, 3 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

La Rioja (+41,94%) Asturias (+39,6%) y Región de Murcia (+23,33%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37%, 8,87% y un 8,41%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, aumentó en todas las comunidades siendo Extremadura (+100%), Navarra (+100%) y La Rioja (+58,33%) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia en donde la tasa interanual de disoluciones se redujo un 61,9%. y en País Vasco con una caída del 28,33%.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,3% en la Región de Murcia en abril, hasta las 51 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 18,65 millones de euros, cifra un 4,2% superior a la de abril del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023.

Con el descenso de abril, la constitución de empresas vuelve a terreno negativo después de haber encadenado tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades creció un 20,2% interanual, hasta los 513,1 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.399 euros, aumentó un 22,7% en relación a abril de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en abril se disolvieron 2.064 empresas, cifra un 24,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 69 sociedades cada día del mes de abril.

En concreto, de las 2.064 empresas que se disolvieron en abril, 1.610 lo hicieron voluntariamente, un 15,4% más que en igual mes de 2025, mientras que 285 se disolvieron tras una fusión, cuatro veces más que en abril del año pasado, y 169 desaparecieron por otras causas (-9,1%).

El 19,2% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de abril se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 16,1% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 16,9% pertenecía al comercio, el 16,3% a industria y energía.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 9,3% en abril en tasa interanual, hasta las 2.666 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 2.448 millones de euros, cifra un 71,4% superior a la de abril de 2025, mientras que el capital medio fue de 918.279 euros, un 56,8% más.

En tasa mensual (abril sobre marzo), la constitución de empresas bajó un 19,2%, mientras que las disoluciones disminuyeron un 11,9%.

En los cuatro primeros meses del año, la creación de empresas se ha incrementado un 20%, mientras que las sociedades disueltas han aumentado un 7,3%.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE EN SIETE CCAA Y BAJA EN NUEVE

Según Estadística, sólo siete comunidades autónomas crearon el pasado mes de abril más empresas que en igual mes de 2025.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron La Rioja (+41,9%), Asturias (+39,6%), Murcia (+23,3%) y Navarra (+22,2%).

Por contra, en nueve comunidades descendió la creación de sociedades, especialmente en Canarias (-9,4%), Madrid (-8,9%), País Vasco (-8,4%) y Andalucía (-7,6%). Por su parte, Cantabria no experimentó variación.

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

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