La creación de empresas sube un 34,5% en agosto en la Región de Murcia

Archivo - Imagen de archivo. Polígono municipal de Dolores de Pacheco - AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO - Archivo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 34,5% en agosto en tasa interanual con un total 187 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 6, un 72,7% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del quinto mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en la Región de Murcia encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 187 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 10,81 millones de euros, lo que supone un 8,2% más que en el mismo mes de hace un año (10,81 millones de capital desembolsado).

De las 6 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en la Región, 2 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

Cantabria (+68%) Asturias (+46,75%) y la Región Murcia (+34,53%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Baleares y Cataluña con retrocesos de un 13,21%, 7,17% y un 1,14%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+100%), Canarias (+71,43%) y La Rioja (+71,43%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que la Región de Murcia, Asturias y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 72,73%, 60,61% y un 14,71%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 14,6% en Murcia en agosto, hasta las 35 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 6,62 millones de euros, cifra un 28,8% inferior a la de agosto del año anterior.