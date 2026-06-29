El CreaMurcia selecciona 32 obras finalistas en 'Fotografía' y 'Artes Plásticas' para su XXXIV edición

La concejala Concejala Delegada de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, junto a miembros del jurado. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CreaMurcia del Ayuntamiento de Murcia ha seleccionado 17 obras finalistas en la disciplina de 'Fotografía' y 15 en 'Artes Plásticas' dentro de la XXXIV edición de CreaMurcia 2026, que optarán a los premios del certamen y formarán parte de exposiciones colectivas, según informa el consistorio.

Las obras de 'Fotografía' podrán visitarse a partir del 5 de noviembre en el Museo Hidráulico Los Molinos del Río Segura, mientras que las de 'Artes Plásticas' se exhibirán desde el 15 de octubre en el Centro Cultural Puertas de Castilla, donde se hará público el fallo del jurado en ambas disciplinas en el acto de inauguración, previsto a las 20.30 horas.

El consistorio, a través de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, ha dado a conocer la selección final de obras de un programa que, según ha señalado la concejala Sofía López-Briones, es como "un escaparate imprescindible para la proyección de nuevas creaciones y artistas".

DISCIPLINA 'FOTOGRAFÍA'

En 'Fotografía', el jurado ha estado presidido por Leticia Albacete y compuesto por José Fernando Vázquez, Joaquín Zamora y Mónica Lozano como personal técnico, además de María Luz Cano como secretaria. Las obras seleccionadas abarcan desde el retrato y el paisaje hasta propuestas de carácter más conceptual.

Las obras finalistas en 'Fotografía' son las de Carmen María Moreno Hernández, Gabriel Escobar Martín, Blanca Ruedas Ayllón, María del Sol de Haro, Gemma Hernández Almansa, Germán Echevarría Mejías, Carla Aragonés Ceballos, Alejandro Nieto Morales, Miriam Martínez Sánchez, David Kleer Vera, Antonio González Párraga, Pablo González Mateo, Ginés Alemán Carrasco, Carlos Schevelenbos Rodríguez, Alejandro Gascón Celdrán, Lorenzo Baño Sánchez y Alejandro Cánovas Burgos.

DISCIPLINA 'ARTES PLÁSTICAS'

En 'Artes Plásticas', el jurado ha estado presidido también por Leticia Albacete, con la participación técnica de Mamen Navarrete, Eva Poyato y Pedro Medina Reinón, actuando igualmente María Luz Cano como secretaria.

En esta disciplicina han sido seleccionadas las obras de Ana Hernández López, Yeray Piñera Morote, Virginia Pérez Nieto, Marina Martínez Contreras, Marina Maturana García, Yoseli Sabrina Rosa Olguín, Sofía Sánchez Jiménez, Marc Mateos Monteagudo, Ángela Gómez López, Yaiza Martínez Pascual, María Dolores Martínez Belmar, Isabel Núñez Penalva, María del Carmen Martínez Egea, Paula García Nieto e Isabel Saavedra Martínez.