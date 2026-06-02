CROEM y Cámara de Comercio destacan la "fortaleza y el dinamismo del tejido productivo" de la Región de Murcia

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio han señalado que la bajada del paro y el aumento del empleo "revela la fortaleza y el dinamismo de un tejido productivo que crece y crea empleo incluso en situaciones de incertidumbre como las que actualmente producen la falta de presupuestos regionales y estatales y de conflictividad internacional".

Así, han destacado, que la afiliación a la Seguridad Social alcanza niveles elevados, lo que, a su juicio, refleja "una creación de empleo sólida y continuada", según han informado ambas organizaciones.

En este sentido, han subrayado "el liderazgo de la Región en contratación indefinida, con un elevado peso de los contratos estables respecto al total". En conjunto, han apostillado, "muestra un mercado laboral dinámico, con mejora del empleo y mayor estabilidad".