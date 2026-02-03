Croem y Cámara de Comercio de Murcia destacan el comportamiento coherente con la estacionalidad del inicio de año

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Croem y la Cámara de Comercio de Murcia han afirmado, tras conocer los datos del desempleo correspondientes al mes de enero, que el balance del mercado laboral correspondientes "refleja en la Región de Murcia un comportamiento coherente con la estacionalidad propia del inicio del año, marcada por la finalización de la campaña navideña".

En todo caso, la evolución interanual "continúa mostrando una trayectoria favorable, lo que pone de manifiesto la solidez del mercado laboral regional".