CROEM y Cámara de Comercio señalan que el conflicto en Oriente Medio "interrumpe la senda de moderación previa"

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia ha apuntado que los datos publicados este martes del Índice de Precios al Consumo (IPC), que ha subido en la Región al 3,4% "confirman las previsiones formuladas el mes anterior".

Ambos organismos, coinciden en señalar que "las tensiones en los mercados energéticos, vinculadas a la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, han interrumpido la senda de moderación observada en meses previos", según han informado en un comunicado.

En el corto plazo, han apuntado, "la evolución de la inflación estará condicionada, en buena medida, por la persistencia de estas tensiones, así como por el alcance y la eficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha, y por la eventual necesidad de implementar actuaciones adicionales".