CROEM destaca que la Región se consolida como la CCAA con menor inflación, en línea con objetivo del BCE

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha puesto de relieve este viernes que la Región ha vuelto a consolidarse como la comunidad autónoma con menor inflación en agosto, con un nivel próximo al 2%, "lo que se alinea con el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo (BCE)".

La patronal murciana ha señalado que, lo largo de 2025, la evolución de la inflación en la Región ha mostrado "cierta volatilidad", ya que tras una fase de moderación hasta mayo se registraron "ligeros repuntes" en los meses posteriores, según informaron fuentes de CROEM en un comunicado.

En agosto, la variación interanual del IPC se situó en el 2,1%, una décima por encima de la tasa de julio. Entre los componentes con mayor presión inflacionista, CROEM ha destacado los gastos asociados a vivienda y suministros, impulsados por el encarecimiento de electricidad, gas y otros combustibles, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco.