CROEM pone en valor el "dinamismo sostenido" del mercado laboral de la Región de Murcia

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha afirmado este martes que la caída del paro registrado en abril y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social "refuerzan la imagen de un mercado laboral en clara mejora, con avances tanto en la reducción del paro como en el aumento de la ocupación".

"Esta evolución positiva, generalizada por sectores y grupos de edad, sugiere un dinamismo sostenido que permite consolidar una intensa creación de empleo", ha señalado la patronal murciana.

Asimismo, la CROEM ha afirmado que, de mantenerse esta tendencia, "se fortalecerá la estabilidad del mercado laboral y su capacidad para afrontar un entorno económico incierto, pero exigente".