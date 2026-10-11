Cruz Roja atiende 321 activaciones de Salvamento Marítimo en la Región de Murcia en lo que va de 2026

Salvamento Marítimo - CRUZ ROJA

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos voluntarios de Salvamento Marítimo de Cruz Roja en la Región de Murcia han tenido 321 activaciones entre enero y septiembre de 2026. De ellas, 268 se tradujeron en servicios efectivos y 53 fueron anuladas por diversos motivos.

"Estas cifras reflejan la predisposición de un dispositivo en alerta permanente 24/7, que se pone en marcha en cuanto se activa el aviso con un tiempo de respuesta de 45', aunque después finalmente no sea necesaria su intervención", resalta María José Vera, directora del Área de Emergencias de Cruz Roja en la Región de Murcia.

Las dotaciones de personal voluntario de las siete ubicaciones de Cruz Roja (LS Buena Esperanza, LS Atenea, LS Poniente, LS Kai, LS Punta de Algas, LS Pandora, LS MAY-00 y LS Moraga), han concentrado su actividad en el salvamento.

De hecho, un 66 por ciento de los servicios efectivos (178) fueron operaciones de este tipo. Destacan los 141 remolques a embarcaciones averiadas o a la deriva, más de la mitad de toda la actividad, además de 24 búsquedas de personas y náufragos y 6 rescates efectivos de personas.

La actividad, como no podía ser de otro modo, ha seguido en gran medida el pulso del verano. Julio y agosto sumaron 104 servicios, casi el 40 por ciento del total, con un máximo de 54 en agosto. LS Kai (57), LS Buena Esperanza (50), LS Moraga (45) y LS Punta de Algas (42) han sido las unidades más activas. LS Moraga, con base en San Pedro del Pinatar, es la nueva embarcación entregada en 2025 por Salvamento Marítimo y ha completado ya su primer año de servicio.

PREPARADOS PARA LO INESPERADO

Detrás de cada salida hay una preparación constante: 38 ejercicios y adiestramientos en lo que va de año, 27 de ellos de formación de tripulaciones. A ello se suman 16 servicios de seguridad marítima, como el acompañamiento de embarcaciones y cuatro intervenciones de lucha contra la contaminación marina.

Ese entrenamiento se puso a prueba en Cartago 26, el ejercicio organizado por la Armada Española en San Pedro del Pinatar, donde se simuló el rescate de un submarino y la atención a sus tripulantes víctimas. "No importa si es un ejercicio o una emergencia real: la respuesta tiene que ser la misma, rápida, coordinada y humanitaria", resaltó María José Vera.

UNA LABOR EN EQUIPO GRACIAS A 272 PERSONAS VOLUNTARIAS

Ninguna de estas cifras se entiende sin la coordinación con el resto de entidades del sistema de emergencias. Cruz Roja opera bajo el Convenio Marco de Cooperación con Salvamento Marítimo, siempre a las órdenes de su Centro de Coordinación de Cartagena, y colabora con el Plan Copla, la Guardia Civil, la Armada, pero sin duda la aportación de la Comunidad Autónoma, de la mano del '1-1-2', "es sin duda fundamental para la seguridad en la mar en todo el litoral y especialmente dentro del Mar Menor, donde actualmente operan dos embarcaciones gracias a esta colaboración".

Y es que, solo este año, 21 servicios se han catalogado como acciones de colaboración con otras entidades. En este sentido, la directora autonómica del Área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en la Región quiso resaltar el hecho de que "cada cifra tiene detrás a muchas personas voluntarias, concretamente a un equipo de 272 personas, que han dejado lo que estaban haciendo para ayudar a otras. Es un orgullo para Cruz Roja y un servicio que no sería posible sin su compromiso y sin la colaboración de todas las entidades con las que trabajamos codo con codo".

"Es por todo ello que los equipos voluntarios de Cruz Roja no se cansan de intentar sensibilizar a la población sobre el hecho de que para tener una navegación segura, toda precaución es poca en la mar y hay que revisar concienzudamente la embarcación antes de zarpar y consultar la previsión meteorológica. Por supuesto, ante cualquier emergencia, llamar al '1-1-2'", ha concluido.