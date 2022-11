Los equipos EIRE de Cruz Roja intervienen en lo que va de año en 250 ocasiones, atendiendo a un total de 2.600 personas

MURCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja celebra este fin de semana en Mazarrón unas jornadas de trabajo de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) de Cruz Roja en la Región de Murcia, que reunirá durante estos dos días a una buena representación de las 1.580 personas voluntarias que conforman la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en la Región de Murcia.

En estas Jornadas de Trabajo, ha asistido personal de Capitanía Marítima de Cartagena, de SASEMAR, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias; del Ayuntamiento de Mazarrón, Policía Nacional y Guardia Civil, con el objetivo de compartir experiencias e implementar mejoras en los protocolos estandarizados de actuación en la intervención.

Las jornadas contemplarán los 'Mecanismos de coordinación en la intervención con migrantes llegados a costas', para continuar con la 'Integración de las capacidades de Cruz Roja en la activación de los planes de emergencia de protección civil en la CARM' y la 'Búsqueda de personas desaparecidas o el Restablecimiento del Contacto Familiar (RCF)', confirmó María José Vera, directora de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en la Región de Murcia.

"Por la tarde se establecerá grupos de trabajo sobre salvamento marítimo, salud, mediación y preventivos. El domingo está previsto que se dé formación sobre atención sanitaria en accidentes de buceo, situación áreas de conocimiento y nuevos programas de socorros, Equipo de Sensibilización de Información en Emergencias (ESIE) de Cruz Roja Juventud y gestión de estrés en intervinientes", señaló la directora.

BALANCE DE 2022

Concretamente, en lo que llevamos de año 2022, los voluntarios y voluntarias que atienden a las personas llegadas a las costas de la Región han intervenido en 250 ocasiones, en las que han atendido a 2600 personas dando respuesta a las necesidades de abrigo, alimento y bebida caliente y evaluación sanitaria de todas las personas llegadas a las costas de la Región.

En palabras de María José Vera, "Los voluntarios y voluntarias siempre están preparados, trabajamos con disponibilidad previa y ante la llamada de activación ponemos en marcha todo el mecanismo de respuesta de la Institución".

El motivo de esta disponibilidad es, en palabras de la propia directora "lograr tener dispuesto, en ese breve espacio de tiempo, todo el dispositivo en su destino y ser capaces de intervenir donde y cuando se nos requiera, en el caso de intervenciones en playa cuando nos avisan de la llegada inadvertida de pateras estamos dando atención en la propia playa, en estos casos el tiempo de respuesta es más corto y la respuesta del voluntariado es magnífica".

La actuación de los voluntarios supone "un rápido despliegue de efectivos y recursos para atender a las personas que lo necesitan durante una emergencia", señaló la directora, "de ahí que los ERIE suponen un equipo multidisciplinar, conformado por profesionales de diferentes áreas, dirigidos por un jefe encargado de la coordinación de efectivos y todos ellos magníficos profesionales que desarrollan su labor de forma voluntaria".

"El teléfono puede sonar en cualquier momento, incluso en horas intempestivas, a las 3 de la madrugada, y el año pasado tuvimos que intervenir incluso en Nochevieja", comentó Íñigo Vila. La 'activación' como lo denominan, "no tiene hora predeterminada, pues estas emergencias no tienen agenda preconfigurada y has de estar siempre preparado" añadió el director nacional de Emergencias de Cruz Roja.

"Además, el verse sometidos a una situación de carga emocional, provoca que se dé una importante rotación entre los voluntarios intervinientes, para lo que contamos con 5 personas voluntarios y voluntarias para cada uno de los puestos a cubrir , con una formación exhaustiva y preparados para intervenir", afirma Vila.

Concretamente, en la actualidad, la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en la Región de Murcia cuenta con 1.580 voluntarios que se encargan de distintas tareas: Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (470),

Albergue y Logística (75), Asistencia Sanitaria (134), Búsqueda y Salvamento (95), Comunicaciones (26), Psicosocial (140), Primera Respuesta de Emergencias de Atención en Costas (345), Salvamento Marítimo (253) y otras actividades como formación y preventivos.

Durante estos dos días convivirán en Mazarrón todos los actores que intervienen en estas situaciones especiales, para las que no todo el mundo está preparado. "Se trata de dar respuestas normales a situaciones completamente anómalas, y son muchas las difíciles situaciones humanitarias con las que se encuentran en el día a día de su intervención nuestros equipos, de ahí la importancia de este tipo de encuentros", concluyó María José Vera.

Finalmente, Maite Sánchez Elduayen, vicepresidenta de Cruz Roja en la Región de Murcia, quiso agradecer expresamente "las gestiones y la implicación del Ayuntamiento de Mazarrón, en la figura de su alcalde Gaspar Miras, para la celebración de estas Jornadas, así como al director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la CARM, Fulgencio Perona, por mostrarse siempre accesible y colaborador en todas las circunstancias".