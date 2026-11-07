Cruz Roja reúne a más de 150 personas voluntarias de Emergencias para celebrar sus XIII Jornadas Regionales

Cruz Roja en la Región de Murcia celebra este fin de semana, 7 y 8 de noviembre, las XIII Jornadas Regionales de Emergencias, en La Manga del Mar Menor (Cartagena). - CRUZ ROJA

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en la Región de Murcia celebra este fin de semana, 7 y 8 de noviembre, las XIII Jornadas Regionales de Emergencias, en La Manga del Mar Menor (Cartagena). Se trata de un encuentro formativo y de coordinación en el que participan más de 150 personas voluntarias y personal técnico de los equipos de Socorros y Emergencias de toda la Región, junto a representantes de las diferentes administraciones con las que trabajan a diario.

Las jornadas se inauguraron esta mañana sábado con las palabras de la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Sánchez Elduayen, que destacó que "cuando una emergencia se origina, la diferencia la marca la preparación: personas formadas, equipos coordinados y una relación de confianza con las instituciones con las que trabajamos cada día. Estas jornadas son, ante todo, un lugar de encuentro, reflexión, preparación y adiestramiento del voluntariado que está disponible cuando más se le necesita y una oportunidad para seguir mejorando juntos".

PRIMERA RESPUESTA EN LAS COSTAS Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El primer bloque de la mañana fue una mesa redonda sobre la coordinación en la primera respuesta de emergencia a la población inmigrante en las costas de la Región de Murcia. Cruz Roja presta atención humanitaria y sanitaria inicial a las personas rescatadas en el mar y llegadas a la costa murciana, en coordinación con Guardia Civil, Policía Nacional, Capitanía Marítima, SASEMAR. El objetivo del encuentro es afinar esa coordinación y los protocolos.

La jornada ha estado protagonizada por la presencia de las entidades y administraciones que colaboran estrechamente con Cruz Roja en el ámbito de las emergencias en la Región de Murcia. Concretamente, este encuentro ha contado con la participación de Pedro Vicente Martínez, director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la CARM, quien realizó una ponencia sobre el 'Protocolo de actuación para personas con discapacidad en emergencias'.

El encuentro también contó con la presencia de Julio Martínez Torreblanca, jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, que centró su presentación en la 'Directriz básica de planificación de Protección Civil y autoprotección'.

UNA RED DE VOLUNTARIADO AL SERVICIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Los equipos de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en la Región de Murcia intervienen en emergencias, catástrofes y situaciones de riesgo, y están integrados por voluntariado y personal técnico especializado en áreas, los conocidos como Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) (albergue, apoyo psicosocial, comunicaciones y búsqueda y salvamento, así como el salvamento marítimo, la asistencia sanitaria y la logística).

En 2026, el Área de Emergencias de Cruz Roja cuenta con más de con 1.500 personas voluntarias en la Región de Murcia que atienden en un contexto de emergencias. Más allá de todo ello, cada año, los equipos de Emergencias de Cruz Roja en la Región realizan más de 600 intervenciones de rescate y asistencia en el mar.

Las bases de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Águilas y Mazarrón forman una red que protege la vida en el litoral. Sin olvidar la imprescindible labor del voluntariado de toda la Región de Murcia, que participa de forma constante en los Dispositivos de Riesgo Previsible desarrollados a lo largo del año, prestando cobertura en algunos de los eventos más relevantes de la Comunidad Autónoma, como las Fiestas de Yecla, Los Caballos del Vino de Caravaca, la Semana Santa de Lorca, los Carnavales de Águilas, el Bando de la Huerta de Murcia, la Ruta de las Fortalezas o el Cross de Artillería de Cartagena.

Su compromiso, profesionalidad y capacidad de respuesta constituyen un pilar fundamental para el desarrollo seguro de estas actividades y para la acción de Cruz Roja en el ámbito de las emergencias. Cruz Roja tiene reconocida en la Ley 3/2023, de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, su condición de entidad colaboradora del Sistema de Emergencias y Protección Civil.

Colabora con la Administración Regional en el operativo de salvamento marítimo del Plan COPLA y se encuentra integrada en los Planes de Emergencia de la misma, así como en muchos de los planes municipales de toda la Región.