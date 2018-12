Cs trata de frenar el ARCA y espera que la reforma del Estatuto se apruebe antes del fin de legislatura

Actualizado 18/12/2018 12:50:04 CET

La formación resalta su labor legislativa, con 54 mociones e iniciativas aprobadas de un total de 68 presentadas

MURCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional ha presentado este mismo martes una enmienda a la totalidad para frenar la aprobación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), al considerar que no es "adecuado" el planteamiento del Gobierno regional por razones "medioambientales, jurídicas, económicas y de concepto".

Así lo ha hecho saber el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, quien ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo que ha ofrecido para hacer balance de la actividad política desplegada por la formación naranja durante 2018, y en el que ha estado acompañado por los diputados regionales Juan José Molina y Miguel Ángel López Morell.

En concreto, Ciudadanos ha presentado este mismo martes una enmienda a la totalidad de "no ha lugar a deliberar para darle una oportunidad al medio ambiente", según Sánchez, quien ha recordado que fue una propuesta única del PP, que entregó un documento en julio. "No hay relación entre Ley de Aceleración y ARCA", tal y como ha aclarado el portavoz de Cs, quien recuerda que en el Debate del Estado de la Región "ya apuntamos que no nos gustaba, que podría ser un organismo 'ad hoc' que acabara convertida en un chiringuito".