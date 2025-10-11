Cuatro cortes de forma intermitente en carreteras de Cartagena, Torre Pacheco, San Javier y de San Pedro del Pinatar

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha confirmado que, a esta hora, sólo se registran cuatro cortes de forma intermitente en carreteras de los municipios de Cartagena, Torre Pacheco, San Javier y de San Pedro del Pinatar.

Desde la carretera RM-F12, que conecta Roldán con la A-30, García Montoro ha visitado las labores de los servicios de limpieza y conservación. "Están limpiando los arrastres en diferentes caminos para mantener las condiciones de seguridad y normalidad en la red regional de carreteras".

El consejero ha indicado que los servicios han estado trabajando toda la noche sin descanso para ir restituyendo los cortes diferentes. "Ahora mismo solamente registramos cuatro cortes de forma intermitente en el municipio de Cartagena, Torre Pacheco, San Javier y San Pedro de Pinatar".

"Y aún así mantenemos la alerta amarilla en el campo de Cartagena hasta las 20.00 horas. Por tanto, un llamamiento a la prudencia. Seguimos evitando desplazamientos innecesarios y haciendo caso a todas las indicaciones de las fuentes oficiales de información", ha concluido.