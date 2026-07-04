1101713.1.260.149.20260704115958 Cuatro detenidos y desmantelado un punto de venta de drogas en Torre Pacheco - GUARDIA CIVIL

En el registro efectuado en el punto de venta se ha incautado crack, cocaína, hachís y marihuana

TORRE PACHECO (MURCIA), 4(EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a cuatro personas y ha desmantelado un punto de venta activo de droga en Torre Pacheco, han informado fuentes del Instituto Armado.

Los agentes, dentro de la denominada operación 'Bevezi', han detenido a los cuatro integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, por tráfico de drogas; y han desmantelado el punto de venta de drogas en el que se han incautado diversas cantidades de 'crack', cocaína, hachís y marihuana, y otros efectos relacionados con la actividad delictiva ahora esclarecida.

La operación se inició hace unos meses, cuando los agentes detectaron un considerable incremento de delitos contra el patrimonio de poca entidad, principalmente hurtos en comercios y robos con fuerza o hurtos en interior de vehículos.

En la mayoría de casos, los autores eran personas sin arraigo en el municipio, sin domicilio ni trabajo conocido y con elevada adicción a las drogas, principalmente al 'crack'.

De esta forma, la Guardia Civil comprobó que entre todos había un nexo común: un punto de venta de droga al 'menudeo' recientemente constituido en un domicilio particular en los extrarradios del casco urbano pachequero, que ofrecía distintos tipos de drogas, aunque predominaba el 'crack' o cocaína presentada en piedra o roca.

Además de la droga, los guardias civiles se incautaron todos los elementos que componen un punto de venta de drogas al 'menudeo', como básculas de precisión, recortes circulares de bolsas de plástico, alambre para el cierre de las dosis, entre otros, así como gran cantidad de efectivo dividido en billetes y monedas de distinto valor y el vehículo utilizado para el transporte diario de la droga desde Los Alcázares hasta Torre Pacheco.