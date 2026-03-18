Cuatro personas resultan heridas al colisionar dos vehículos en Yecla

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, todas ellas varones y con edades comprendidas entre los 29 y 54 años, han resultado heridas este miércoles al colisionar dos vehículos, en la localidad de Yecla, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha registrado sobre las 6.53 horas, en la avenida de la Paz, muy cerca del Polígono Industrial de dicha localidad cuando, por causas que se desconocen, dos vehículos han colisionado.

Como consecuencia, cuatro hombres han resultado heridos y tras ser atendidos por sanitarios del 061 han sido trasladados al hospital Virgen del Castillo de Yecla.