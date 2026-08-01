Culminan las excavaciones en el Palacio Ibn Mardanís con importantes avances en la investigación del Tercer Recinto

El concejal responsable del proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo, Marco Antonio Fernández, ha visitado el avance de los trabajos con motivo de la finalización de la campaña - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento finaliza la campaña de excavaciones arqueológicas de verano en el Palacio de Ibn Mardanís, con nuevos avances en la investigación del denominado Tercer Recinto del Castillejo de Monteagudo.

Los resultados de estos trabajos han permitido documentar un tramo de más de 54 metros de un muro andalusí, excavar un enterramiento localizado junto a esta estructura y obtener resultados positivos en la prospección geofísica realizada en el entorno de la torre inferior.

El concejal responsable del proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo, Marco Antonio Fernández, junto con el presidente de la Junta Municipal de Monteagudo, David Campoy, ha visitado el avance de los trabajos con motivo de la finalización de la campaña en la que han participado un total de 19 voluntarios de la Universidad de Murcia, y personas interesadas en la conservación y difusión del patrimonio cultural, divididos en dos turnos durante el mes de junio.

La actuación se ha centrado en la investigación de una serie de estructuras descubiertas en la parte inferior de las terrazas de cultivo que delimitan un espacio identificado como el Tercer Recinto, y que se encuentra en la zona de subida al Castillejo.

UN MURO ANDALUSÍ DE MÁS DE 54 METROS

Entre los resultados de la campaña destaca la excavación de una estructura vinculada a un muro andalusí de gran recorrido situado en la parte inferior de la ladera este. Esta estructura, junto con las dos torres alineadas a distinta altura junto al actual camino de acceso al castillo, está aportando nuevos datos sobre las estructuras del entorno palacial.

El muro presenta una orientación general norte-sur y cuenta, por el momento, con una longitud documentada superior a los 54 metros, una altura media conservada de un metro y un grosor medio también de un metro.

Está construido con tapia calicostrada, al igual que el resto de las estructuras del Castillo de Monteagudo y del Castillejo, conservando algunas huellas de los encofrados de madera y asentándose directamente sobre la roca base del cerro.

La estructura puede interpretarse como una cerca o tercera muralla del conjunto arqueológico palacial, que cerraría el espacio inferior del cerro.

EXCAVACIÓN DE UN ENTERRAMIENTO JUNTO AL MURO

Durante la campaña también se ha documentado y excavado el enterramiento de un individuo adulto localizado junto al muro localizado, identificado como mujer según el estudio preliminar de la pelvis.

La excavación se ha llevado a cabo siguiendo la metodología arqueológica específica para restos óseos, procediéndose a la delimitación, limpieza y documentación exhaustiva de todos los huesos conservados mediante toma de cotas, georreferenciación y documentación gráfica con vuelos de dron y cámara réflex. Unos trabajos en este caso realizados por una antropóloga física y profesora de la Universidad de Murcia.

El individuo conservaba gran parte del esqueleto, exceptuando la cabeza y los hombros, y también se ha localizado alguna pieza dental fuera de su posición original. La posición del enterramiento y su relación con el derrumbe del muro permiten determinar que es posterior a esta estructura.

Los restos serán objeto de un estudio especializado en la Universidad de Murcia para intentar determinar la edad, las posibles causas de la muerte, el tipo de dieta, la forma de vida y su cronología, incluyendo la recogida de muestras susceptibles de análisis mediante Carbono 14.

RESULTADOS POSITIVOS EN LA PROSPECCIÓN CON GEORRADAR

Paralelamente, se ha realizado una prospección geofísica junto al actual camino de subida al Castillejo y en el entorno de la torre inferior con resultados prometedores, según el informe de las arqueólogas municipales responsables de la campaña, ya que han dado positivo en la detección de anomalías bajo el camino que parecen marcar la continuación de estructuras murarias.

Estos datos permitirán planificar futuras actuaciones arqueológicas encaminadas a localizar la posible continuidad del gran muro excavado al otro lado del camino, en el sector sureste del cerro del Tercer Recinto.

En esta visita con motivo del fin de la campaña de verano de excavación el concejal del área, Marco Antonio Fernández, ha destacado que "el Proyecto Estratégico Fortalezas del Rey Lobo está permitiendo avanzar en la investigación y conservación de uno de los enclaves más importantes de nuestro patrimonio, en el sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, además de generar una importante implicación social".

En este sentido ha agradecido la implicación de los voluntarios, siendo significativo que 15 de los 19 han repetido en el segundo turno de julio, demostrando el interés por nuestro patrimonio histórico, la ilusión que genera este proyecto y del vínculo que están creando con el Palacio de Ibn Mardanís".