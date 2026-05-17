Cultura destina 100.000 euros para apoyar la actividad de las salas de música en vivo

Foto (archivo): Imagen del director general del ICA, Manuel Cebrián, con el presidente de Acces, Isaac Viveros, durante el XX Congreso Estatal de Sala de Música celebrado en la Región a finales del pasado año. - CARM

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte ha publicado la resolución de ayudas del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) dirigida a las salas de música en vivo, dotada con 100.000 euros, y que se podrán solicitar hasta el 11 de junio.

Estas ayudas están destinadas a los profesionales y sociedades que gestionan salas de conciertos en la Región de Murcia y buscan contribuir a los gastos derivados de la programación anual. Como en las anteriores ediciones de esta iniciativa, el diseño se ha realizado con la colaboración del propio sector.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "las salas de conciertos son un agente fundamental en la industria musical. Sus programaciones contribuyen al desarrollo de la prolífica escena regional, tanto para que surjan nuevos talentos como para la consolidación de los grupos que ya cuentan con una trayectoria".

Podrán acogerse a las subvenciones los profesionales o sociedades que gestionen establecimientos cerrados dedicados de forma regular y profesional a la programación de eventos musicales. La ayuda concedida por beneficiario no podrá superar el 80 por ciento del coste total del proyecto de programación de todo 2026, con importe máximo de 20.000 euros.

Entre los gastos subvencionables están los relativos a caché de los artistas, derechos de autor o los de promoción y publicidad de los conciertos. Para concurrir a las ayudas será requisito que, durante los años 2024 y 2025, las salas de localidades de menos de 100.000 habitantes hayan llevado a cabo una programación musical profesional integrada por un mínimo de 40 conciertos, y en las localidades con más de 100.000 habitantes hayan organizado al menos 60 conciertos; y que en ambos casos al menos el 70 por ciento de los conciertos celebrados al año haya sido objeto de venta de entradas.

La resolución puede consultarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) o en el apartado 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.