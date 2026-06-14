Cultura destina 120.000 euros al rodaje de ocho cortometrajes profesionales

Archivo - Imagen del rodaje de 'Última generación', de la productora Filamento Audiovisual y dirigido por Silvia Conesa, que ha contado con el apoyo económico del ICA. - CARM - Archivo

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), acaba de dotar con 120.000 euros a ocho profesionales y productoras de la Región para el rodaje de cortometrajes profesionales.

En concreto, los proyectos beneficiados con esta línea de ayudas al audiovisual regional son 'Gas', de María Elena Carrasco López; 'Maleza', de Filamento Audiovisual; 'Ruido blanco', de Nexus CreaFilms; 'Una pizca de ouija', de Twin Freak Studio; 'Hielo', de Eduardo Pérez Carpena; 'Cachorro', de Sunrise Films Production; 'Trazos: Casas de la huerta. De la barraca al futuro', de Instituto de Vanguardias Culturales y Educativas; y 'Los olvidados', de Biopic Films.

El objetivo de esta convocatoria, que forma parte de 'Conexión Internacional ICA', el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas, y que fue diseñada con la Unión de Asociaciones Audiovisuales dentro de la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission, es favorecer el talento emergente en el audiovisual regional, así como apoyar el crecimiento de proyectos audiovisuales con la realización de obras profesionales.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "son ocho los cortometrajes de profesionales y productoras de la Región de Murcia a los que apoyamos para su rodaje. Junto al sector, diseñamos esta línea de apoyo que contribuye a facilitar el trabajo de creadores emergentes y a afrontar proyectos más ambiciosos, ya que, en muchas ocasiones, los cortometrajes sirven como base de un gran largometraje, como fue el caso de 'Sorda', de Eva Libertad y Nuria Muñoz".

El presupuesto global de los proyectos seleccionados en esta convocatoria oscila entre los 24.800 y los 82.039 euros, y el montante de la ayuda, que podía llegar hasta el 75 por ciento del coste total del cortometraje, va desde los 7.600 hasta los 28.000 euros. Los gastos subvencionables van desde la fase de preproducción hasta la consecución de la copia estándar o máster digital, y tienen un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2028.

La anterior convocatoria para la realización de cortometrajes lanzada por el ICA benefició a los cortometrajes 'Trella', de Álvaro Jesús López Albaladejo; 'Última generación', de Filamento Audiovisual; 'La otra orilla', de Alcornoque Films; 'Un pequeño oasis', de Nexus CreaFilms; 'Bar Paco', de Juan Alcaraz Manzanares; y 'Paraíso artificial', de Ordet Producciones.

La resolución de la orden de ayudas a la producción de cortometrajes profesionales puede consultarse en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia.