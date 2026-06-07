Cultura inicia el procedimiento para declarar Bien Catalogado el Cristo de Zalamea de Murcia

Imagen del Cristo de Zalamea en la capilla del hospital Reina Sofía. - CARM

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha iniciado el procedimiento para declarar como Bien Catalogado por su Relevancia Cultural la escultura del Cristo de Zalamea, también conocida como Cristo del Hospital o Cristo de la Escalera, una destacada talla en madera policromada del siglo XVI conservada en la ciudad de Murcia.

La incoación del expediente supone la aplicación del régimen de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y tiene como objetivo garantizar la adecuada conservación de una obra considerada uno de los ejemplos más relevantes de la transición escultórica al Renacimiento en el antiguo Reino de Murcia.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que "se trata de garantizar la conservación de una de las piezas más singulares de nuestro patrimonio histórico, de la que se conservan muy pocos ejemplos de esta época en la ciudad de Murcia. Constituye un ejemplar prácticamente único dentro del panorama artístico regional".

La imagen fue objeto de una importante restauración entre los años 2005 y 2006 en el Centro de Restauración de la Región de Murcia. Aquella intervención permitió recuperar valiosa información sobre su historia material gracias a complejos estudios estratigráficos que identificaron restos de la policromía original del siglo XVI y revelaron que la cruz conservaba una decoración marmolada.

UNA OBRA EXCEPCIONAL DEL SIGLO XVI

La escultura representa a Cristo crucificado, ya fallecido, mediante una composición de gran fuerza expresiva y profundo dramatismo. La talla muestra un cuerpo estilizado, la cabeza inclinada hacia el lado derecho, ojos semientornados y un elaborado paño de pureza con delicados pliegues que evidencian la calidad artística de la obra.

Actualmente se encuentra en la capilla del hospital Reina Sofía de Murcia, aunque históricamente ha estado vinculada a distintos centros hospitalarios de la capital. Los estudios realizados sobre la pieza permiten relacionarla con el círculo artístico de algunos de los principales maestros que trabajaron en el Reino de Murcia durante el siglo XVI, como Jerónimo Quijano o Jacobo Florentino.

Asimismo, presenta importantes afinidades estilísticas con otras obras de referencia del ámbito mediterráneo y de la Diócesis de Cartagena, entre ellas el Cristo de la Misericordia de la Catedral de Murcia y el desaparecido Cristo del Socorro de Cartagena.

El director general destacó que, con esta nueva incoación, "continuamos avanzando en la identificación, protección y puesta en valor de aquellos bienes que constituyen testimonios excepcionales de la historia, el arte y la identidad cultural de la Región de Murcia".