Cultura publica la monografía más completa sobre Francisco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento

Fotografía del acto de presentación del libro monográfico 'El legado de Paco Rabal' en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas - CARM

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha publicado 'El legado de Paco Rabal', la monografía más completa sobre Francisco Rabal realizada hasta la fecha y que se inscribe en la conmemoración del nacimiento del actor.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, asistió este martes a la presentación de la publicación junto al presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, e indicó que "este año hemos intensificado nuestro trabajo para seguir manteniendo y difundiendo el legado de un murciano universal como es Paco Rabal. En su centenario, publicamos esta monografía, que está concebida como un estudio de referencia sobre su obra y la profunda huella cultural que nos dejó", han informado desde el Ejecutivo regional.

Publicada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia y editada por Joaquín Cánovas Belchí y Ángel Cruz Sánchez, la obra se articula en tres partes: una primera, más emocional; la segunda, centrada en la evolución artística de Francisco Rabal; y la tercera, que recoge un exhaustivo recorrido por la filmografía del actor.

La primera parte arranca con la entrevista que el crítico Carlos Boyero realizó al actor en 1992 con motivo del homenaje que la Región de Murcia le rindió en la Exposición Universal de Sevilla. El también crítico cinematográfico Oti Rodríguez Marchante revisita la figura de Asunción Balaguer, compañera insustituible del actor y figura esencial en la vida y obra de Rabal.

Igualmente, se ha actualizado el trabajo que el periodista y escritor Cipriano Torres realizó sobre la voz del actor, junto con las reflexiones que realizó Pedro Beltrán sobre su amigo Paco Rabal.

Los investigadores Luis Cemillán Casís y Asier Gil Vázquez analizan la dimensión literaria de Francisco Rabal; y Arturo Pérez-Reverte, con un artículo publicado en 1996, cierra este conjunto de trabajos.

La segunda parte centra su análisis en la evolución artística del actor. De este modo, César Oliva, catedrático emérito de la Universidad de Murcia, aborda el estudio de Paco Rabal como actor de teatro; Gloria Camarero, de la Universidad Carlos III de Madrid, examina sus comienzos cinematográficos durante las décadas de 1950 y 1960; y José Luis Sánchez Noriega, de la Universidad Complutense de Madrid, aborda la relación de Paco Rabal con Luis Buñuel, que impulsó su carrera internacional.

Félix Monguillot analiza los trabajos de Rabal en Italia; el historiador mexicano Eduardo de la Vega estudia su dimensión cinematográfica en América Latina; y el historiador francés Jean-Claude Seguin repasa la presencia del actor en el cine realizado en Francia.

La última etapa de la carrera cinematográfica de Francisco Rabal, la de los años ochenta y noventa, es estudiada por el historiador y crítico de cine Carlos F. Heredero.

La aportación de Rabal al ámbito televisivo es analizada por Manuel Palacio y Juan Carlos Ibáñez, de la Universidad Carlos III de Madrid; y Julio Pérez Perucha y Esperanza Álvarez Castillo profundizan en la relación entre Francisco Rabal y Montgomery Clift.

Finalmente, José Javier Aliaga y Francisco S. Berna, de la Universidad de Murcia, cierran este apartado con un estudio dedicado a Murcia y Paco Rabal, con especial atención a 'Pajarico', de Carlos Saura.

RECORRIDO POR LA FILMOGRAFÍA

Por último, el tercer bloque de 'El legado de Paco Rabal' está íntegramente dedicado a un exhaustivo recorrido por su filmografía, abordado con el rigor y la amplitud que merece una trayectoria vasta y decisiva para la historia del cine.

"En definitiva, estamos ante una obra clave, concebida para facilitar el estudio, la consulta y la comprensión de quien, sin duda, es un referente. Creemos que era necesario contar con una obra como esta y la hemos hecho posible con motivo del centenario de Paco Rabal", declaró Carmen Conesa.

La publicación, que se puede conseguir en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', cuenta con imágenes del Fondo Rabal que custodia la familia del actor y que ha sido digitalizado por la Comunidad Autónoma, así como con fondos de los Archivos de Filmoteca Española y del fotógrafo Paco Salinas.