El curso escolar comenzará el 8 de septiembre para los más pequeños

Mochilas colgadas en un aula de Infantil - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

Los primeros en volver a las aulas serán los alumnos de enseñanzas artísticas superiores MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha establecido el calendario lectivo de los centros educativos de la Región de Murcia para el curso 2026-2027. La resolución que recoge las fechas para cada etapa formativa se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), según han informado desde el Ejecutivo regional.

Las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial abarcarán desde el martes 8 de septiembre de 2026 al 22 de junio de 2027.

En Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Grado Básico, Bachillerato y Educación de Personas Adultas el inicio de las clases será el 10 de septiembre de 2026 y finalizarán el 21 de junio de 2027.

El alumnado de segundo curso de Bachillerato finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final de Bachillerato y los procedimientos de admisión en la Universidad.

El alumnado de Formación Profesional, excepto los estudiantes de Grado Básico, iniciará las clases el 14 de septiembre de 2026 y las finalizará el día 21 de junio de 2027.

El alumnado de ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior podrá finalizar sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final ordinaria en segunda convocatoria o de la finalización de las prácticas en empresa.

El periodo lectivo de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Comunidad Autónoma se inicia el 8 de septiembre de 2026 y finaliza el 15 de julio de 2027.

La docencia en los centros de enseñanzas artísticas superiores será del 4 de septiembre de 2026 al 4 de junio de 2027, y para las Enseñanzas de Régimen Especial de Idiomas estará comprendido entre el 7 de septiembre de 2026 y el 6 de mayo de 2027.

Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música iniciarán sus actividades lectivas el 10 de septiembre de 2026 y finalizarán el 27 de mayo de 2027.

Las Enseñanzas de Danza tendrán clase del 14 de septiembre de 2026 al 4 de junio de 2027 y las Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño del 14 de septiembre de 2026 al 4 de junio de 2027.

Las Enseñanzas Deportivas tendrán un periodo lectivo ordinario comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de julio de 2027.

Asimismo, la resolución contempla que el período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del período lectivo se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, como la programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar.

Los días comprendidos entre la finalización del período lectivo y el 30 de junio se dedicarán a actividades relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa.

NAVIDAD Y SEMANA SANTA

El periodo vacacional de Navidad abarcará para todas las enseñanzas del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive, y además es día no lectivo el 23 diciembre de 2026, establecido por la Dirección General de Centros Educativos.

Las vacaciones de Semana Santa serán del 22 de marzo al 29 de marzo de 2027 para todas las enseñanzas.

Se consideran días no lectivos sábados, domingos, los días considerados inhábiles a efectos laborales en la Región de Murcia; y las festividades del patrón de las distintas enseñanzas: 26 de octubre de 2026 (enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño), 23 de noviembre de 2026 (enseñanzas de música, danza y superior de Arte Dramático), 27 de noviembre de 2026 (Infantil, Primaria y Educación Especial), 29 de enero de 2027 (ESO, Bachillerato, formación de adultos y escuelas de idiomas) y 1 de febrero de 2027 (Formación Profesional).

Además, la resolución incluye dos días festivos de carácter local, que varían en función de los municipios, y tres días no lectivos a propuesta de los consejos escolares municipales.