Los cursos del SEF de ensayos no destructivos alcanzan una inserción récord del 85%

Los cursos del certificado de profesionalidad de 'Organización y control de ensayos no destructivos', de la familia profesional de Química, se han convertido en los de mayor inserción laboral del SEF de la serie histórica, con una tasa de contratación de alumnos del 85 por ciento.

Estos cursos son impartidos de manera modular por el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, y enseñan a evaluar sin riesgos de deterioro la calidad de los componentes de navíos, submarinos o cualquier otra estructura.

El SEF viene detectando una muy elevada demanda en el mercado laboral de perfiles que obtienen formación en ensayos no destructivos, especialmente en la comarca del Campo de Cartagena. Dentro de este certificado de profesionalidad, los cursos (módulos) más demandados son los de 'Radiología industrial', 'Ensayos no destructivos mediante el método de ultrasonidos' y 'Ensayos no destructivos mediante métodos superficiales y subsuperficiales'.

Uno de los factores que ayudan a elevar la inserción de estos cursos es el hecho de que el SEF financia también la certificación del alumno según la norma ISO 9712:2012. Dicha certificación es imprescindible para poder trabajar en el proyecto de los submarinos S-80 de Navantia y, de hecho, aproximadamente seis de cada diez empleados de Navantia de la rama de ensayos no destructivos se formaron en un curso del SEF.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, destacó que "muchos de los alumnos tienen propuestas de empleo incluso antes de finalizar el curso. Esto es debido a la existencia de grandes proyectos de construcción naval, ferroviaria y metalmecánica en la Región, que demandan controles de calidad mediante ensayos no destructivos".

Los ensayos no destructivos son esenciales para garantizar la seguridad marítima de dichos submarinos, ya que revelan las propiedades físicas, químicas y mecánicas de sus materiales. El uso de ultrasonidos, líquido penetrante o radiografiado permite conocer sin destrucción el estado de conservación, y prever la vida útil del componente o pieza.

EJEMPLO DE ESTOS CURSOS

Recientemente, los 15 alumnos de un curso de 'Radiología industrial' del SEF visitaron el ArquaTec, los laboratorios de restauración del Museo Arqua en Cartagena. El objetivo era radiografiar los cañones renacentistas que fueron rescatados a 1.130 metros de profundidad del pecio de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', en 2017. Esta técnica permitió examinar los cañones sin provocar daños.

Actualmente se encuentra en marcha hasta el 20 de febrero otro curso de este tipo en el Centro de Referencia Nacional, centrado esta vez en la supervisión de instalaciones radiactivas. Además, el 3 de marzo arrancará otro módulo de esta rama profesional, con 90 horas de duración, y que otorga prioridad para acceder al siguiente curso.

INSCRIPCIÓN

De manera directa, los interesados pueden inscribirse en los cursos presencialmente, en el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, o bien a través de su web: www.sefcarm/crnfp. En dicha página se puede consultar la oferta de cursos con plazo abierto, descargar el formulario de inscripción, rellenarlo y remitirlo por correo electrónico a la dirección sefcnfo@listas.carm.es.

Miguel Motas indicó que "también es aconsejable dirigirse a los servicios de orientación de la Oficina de Empleo de referencia y mostrar interés por el campo de la química, de cara a que el orientador les brinde toda la información sobre este ámbito, ya sea de ofertas de empleo, de cursos o de posible realización de prácticas, entre otras iniciativas".

Por lo general, en los ensayos no destructivos es necesario contar con una titulación de Bachillerato o equivalente. Los cursos están dirigidos prioritariamente a desempleados, aunque se admite hasta un 30 por ciento de trabajadores ocupados, siempre que no haya desempleados que cubran esas plazas.