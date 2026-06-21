Se da por controlado el incendio de La Arboleja (Murcia)

Imagen de los trabajos de extinción del incendio declarado en la pedanía murciana de La Arboleja - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Extinción ha dado hoy, a las 10.56 horas, por controlado el incendio que, desde las 15.40 horas de este sábado, ha afectado a terrenos de huerta en la pedanía murciana de La Arboleja, afectando a 18,1 hectáreas en una zona de 4,5 kilómetros de perímetro.

En el lugar siguen efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia trabajando en la zona hasta su total extinción.

Ante la evolución del incendio, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha cambiado de situación 1 a fase de preemergencia el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (INFOMUR) como consecuencia de la evolución del incendio.