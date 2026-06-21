Se da por controlado el incendio de La Arboleja (Murcia)

Imagen de los trabajos de extinción del incendio declarado en la pedanía murciana de La Arboleja
Imagen de los trabajos de extinción del incendio declarado en la pedanía murciana de La Arboleja - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 21 junio 2026 12:01
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MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Extinción ha dado hoy, a las 10.56 horas, por controlado el incendio que, desde las 15.40 horas de este sábado, ha afectado a terrenos de huerta en la pedanía murciana de La Arboleja, afectando a 18,1 hectáreas en una zona de 4,5 kilómetros de perímetro.

En el lugar siguen efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia trabajando en la zona hasta su total extinción.

Ante la evolución del incendio, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha cambiado de situación 1 a fase de preemergencia el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (INFOMUR) como consecuencia de la evolución del incendio.

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