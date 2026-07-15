Dani Martínez, Goyo Jiménez y El Monaguillo, entre los monologuistas de 'Murcia sonríe'

Presentación de 'Murcia sonríe' - CARM

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dani Martínez, Goyo Jiménez y El Monaguillo se encuentran entre los monologuistas que forman parte del cartel del festival 'Murcia sonríe' que en su undécima edición cuenta con una programación de 43 artistas y que se desarrollará en 14 espacios escénicos de 11 ciudades de la Región de Murcia.

Desde su primera edición, el evento acumula más de 275.000 asistentes, lo que le sitúa como el festival de comedia más importante de Europa, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Conesa, ha destacado "la relevancia de este festival de comedia, que no sólo hace reír a los murcianos, sino que atrae a público de otras provincias por contar, en cada edición, con el elenco de cómicos más importantes de España. Además, el modelo del festival coincide con las políticas del Gobierno regional, ya que contribuye a descentralizar la oferta cultural, incrementando la programación de calidad en los distintos municipios, generando actividad y empleo en el sector".

En cuanto a la programación de esta undécima edición, el Auditorio regional Víctor Villegas acogerá las actuaciones de Paz Padilla, el 3 de octubre; El show de la Fantasy House, al día siguiente; Dani Martínez, el 20 de noviembre; y Aguilera y Mení, dos días después.

El cartel del festival, que cuenta con los nuevos espectáculos del pachequero Pedro Ángel Roca y del yeclano David Domínguez, se completa con figuras como Manuel Ángel Redondo, Ernesto Sevilla, Goyo Jiménez, Rober Bodegas, El Monaguillo, comandante Lara & Cía y la chirigota del Bizcocho.

En la presentación también han participado el director del festival y CEO de Ninona Producciones y Fina La Filla Festivales, Abilio Gilar, y los cómicos David Domínguez, Pedro Ángel Roca, Guelmi, y David Navarro.

Toda la información de la undécima edición del festival se puede consultar en murciasonrie.com.