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CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El escritor y cineasta David Trueba protagonizará el miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, una conversación abierta al público sobre Rafael Azcona, de quien fue amigo y discípulo, en el Palacio Pedreño, Centro Cultural Fundación Cajamurcia de Cartagena. La charla, moderada por el escritor Leonardo Cano, forma parte del homenaje del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC 55) al guionista en su centenario y cuenta con entrada libre, hasta completar aforo.

Trueba conoció a Azcona cuando empezaba la universidad. El guionista lo invitó a sumarse a las comidas que reunía cada martes con sus amigos y de esa amistad nació también una colaboración profesional. Juntos escribieron el guion de 'La niña de tus ojos' (Fernando Trueba, 1998) y en 2007 dirigió 'Rafael Azcona, oficio de guionista', una larga conversación con el autor de 'El verdugo'. Es también autor de 'Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él', pieza realizada para el homenaje de la SGAE al guionista.

DAVID TRUEBA

David Trueba (Madrid, 1969) estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y reparte su carrera entre la literatura, el cine y el periodismo. Como novelista ha publicado 'Abierto toda la noche' (1995), 'Cuatro amigos' (1999), 'Saber perder' (2008), 'Blitz' (2015), 'Tierra de campos' (2017) y 'Queridos niños' (2021), además de breves ensayos o cuadernos como 'La tiranía sin tiranos' (2018), 'El río baja sucio' (2019), 'Ganarse la vida' (2020) y 'Mi 69' (2025). 'Saber perder' obtuvo el Premio Nacional de la Crítica a la Mejor Novela, y fue finalista del Premio Médicis en Francia a la mejor novela extranjera. También es colaborador habitual de El País.

En el cine debutó como guionista con 'Amo tu cama rica' (1991) y como director con 'La buena vida' (1996). Después llegaron 'Obra maestra' (2000), 'Soldados de Salamina' (2003), adaptación de la novela de Javier Cercas, Madrid, 1987 (2011) y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), que ganó seis premios Goya, entre ellos los de mejor película, mejor dirección y mejor guion original.

Sus últimos largometrajes son 'A este lado del mundo' (2020), 'Saben aquell' (2023), sobre el humorista Eugenio, y 'Siempre es invierno' (2025). Como guionista ha trabajado con su hermano Fernando Trueba en 'Two Much' y 'La niña de tus ojos'. En 2025 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Nápoles L'Orientale.

LEONARDO CANO

Leonardo Cano (Murcia, 1977) es licenciado en Derecho y máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada Europea. Debutó en la novela con 'La edad media' (Candaya, 2016) y en 2024 publicó 'Este es el núcleo' (Galaxia Gutenberg), con la que ganó el LV Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro. Premio Creajoven de la Región de Murcia, ha trabajado como abogado, guionista, redactor publicitario y crítico gastronómico, y ha colaborado en distintos medios escritos y digitales.

CICLO CENTENARIO RAFAEL AZCONA EN FICC 55

Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008) fue uno de los guionistas más influyentes del cine español. Desde la posguerra hasta la democracia retrató con humor negro y sátira las contradicciones de la sociedad española en películas como 'El pisito', 'Plácido', 'El verdugo', 'La escopeta nacional', '¡Ay, Carmela!' o 'Belle Époque', que escribió para directores como Marco Ferreri, Luis García Berlanga, Carlos Saura o Fernando Trueba. Ganó seis premios Goya al mejor guion (la mayoría, por adaptar novelas y obras de teatro), y recibió el Premio Nacional de Cinematografía en 1981 y el Goya de Honor en 1998.

El homenaje del FICC comenzó el lunes 16 con el ciclo 'La mirada que retrató un país', que proyecta en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy ocho películas con guion de Azcona. Las sesiones de tarde, a las 20.00 horas y gratuitas, continúan con 'Belle Époque' (1992), dirigida por Fernando Trueba, el miércoles 18, y 'Los girasoles ciegos' (José Luis Cuerda, 2008), por la que Azcona ganó a título póstumo su último Goya, el jueves 19.

El viernes 20, a las 17.30 horas, el MURAM acogerá la XII Jornada FICC: Cine y Civilización, organizada por Fragmentos Suspendidos, en la que Fulgencio López Agüera analizará cómo Azcona retrató la historia reciente de España en películas como 'El verdugo' y 'Plácido'.

El FICC55, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, se celebrará en Cartagena del 21 al 28 de noviembre. Toda la programación y venta de entradas está en la web ficc.es