Declarado un incendio forestal en una zona de cañas y matorral de Blanca

Lugar del incendio - 1-1-2

BLANCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur se encuentran trabajando en un incendio que se ha declarado este lunes por la tarde cerca de una carretera que conecta el municipio de Blanca con la autovía A-30, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas alertando del incendio a las 16.42 horas. Hasta el lugar se ha desplazado un agente medioambiental, una zona de cañas y matorral de difícil acceso.

Tres brigadas forestales apoyadas por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias trabajan en su extinción.