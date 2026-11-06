El decreto de ingreso y ascenso en la Policía Local inicia la fase de información pública

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, saluda a agentes de Policía Local de Alcantarilla, en una imagen de archivo - CARM

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha abierto este viernes la fase de audiencia y exposición pública del proyecto de decreto por el que se establecen los criterios mínimos a los que deberán ajustarse las bases de las convocatorias que se aprueben por los ayuntamientos para el ingreso y promoción en la Policía Local, así como los términos en que la Comunidad podrá asumir la gestión unificada de los procesos selectivos.

Uno de los aspectos más destacados que se regula es la revisión de las causas de exclusión médica que limitan el acceso al empleo, en el sentido de que dejen de incluir la diabetes, celiaquía, VIH o soriasis y se tenga en cuenta siempre la situación clínica de la persona aspirante y no solo su diagnóstico.

En base a todo ello, se incorporan las mismas causas de exclusión que rigen para Cuerpo Nacional de Policía, según ha informado la Comunidad.

Asimismo, se adaptan las pruebas físicas exigidas de modo que permitan valorar realmente las capacidades que son necesarias para el ejercicio de la función policial y presta especial atención a la protección de la mujer, para lo que se establecen distinciones por razón de sexo respecto de las marcas a alcanzar o la forma en que deben ejecutarse los ejercicios.

También incorpora un artículo específico para la protección de la maternidad, que permite aplazar los exámenes a las mujeres en estado de embarazo, parto o puerperio.

Además, la norma establecerá una nueva regulación de la descripción de los ejercicios en la oposición y la determinación de los méritos valorables en la fase de concurso.

Respecto al contenido, estructura y desarrollo de los cursos selectivos, el nuevo texto establece algunos contenidos obligatorios, como son, entre otros, los relativos a absentismo escolar, educación vial, diversidad, igualdad de género, violencia de género o adicciones y conocimiento de técnicas de mediación.

Asimismo, el decreto regula la convocatoria unificada para cubrir vacantes de los cuerpos de Policía Local de aquellos ayuntamientos que voluntariamente acuerden encomendar dicha labor a la Comunidad, mediante la suscripción de los oportunos convenios de colaboración.

EXPOSICIÓN PÚBLICA HASTA EL 3 DE DICIEMBRE

El período de información pública se prolongará hasta el 3 de diciembre, según recoge la disposición publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El texto incorpora algunas de las propuestas realizadas por la Federación de Municipios de la Región (FMRM) y por los propios ayuntamientos, las asociaciones de jefes de Policías Locales y los sindicatos, a los que se remitió el borrador de trabajo para que formularan las observaciones que consideraran convenientes.

Posteriormente, se convocará la Comisión de Coordinación de Policías Locales y el Consejo de Cooperación Local, y se recabarán los informes preceptivos, así como el dictamen de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y del Consejo Jurídico. Finalmente se elevará a aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

La norma propuesta consta de tres capítulos (oferta de empleo y convocatorias de procesos selectivos, desarrollo de los procesos selectivos de ingreso y ascenso en los Cuerpos de Policía Local y colaboración interadministrativa en los procesos selectivos), junto con 50 artículos, una disposición transitoria sobre las convocatorias en tramitación, una derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anexos.

Esta modificación normativa, junto con la referida al reglamento de medios técnicos de las policías locales, están promovidas por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local, y forman parte de la estrategia 'Región de Murcia + segura' del Gobierno regional.