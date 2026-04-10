Delegación del Gobierno asegura que Tráfico ha destinados "todos los medios necesarios" a las obras de Ronda Sur

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha afirmado que el sector de Tráfico de la Guardia Civil "ha destinado todos los medios necesarios para atender las incidencias derivadas de las obras en la red de carreteras del Estado", en referencia a las que Red Eléctrica está realizando en Ronda Sur.

Asimismo, han señalado que la Dirección General de Tráfico y la Demarcación de Carreteras del Estado "han señalizado las obras tanto mediante señales en carretera como a través de navegadores y paneles informativos". De esta manera, han respondido al Ayuntamiento de Murcia que les ha pedido aumentar la presencia de la Benemérita en la MU-33, que se ve afectada, en su salida hacia Ronda Sur, por las obras que se están realizando en esta vía.

Además, desde la institución gubernamental han apuntado que están realizando "un seguimiento permanente del tráfico para ajustar esta señalización a las necesidades".

Por otra parte, han asegurado que fue el Consistorio quien decidió "cómo y cuando" comenzaban las obras. Según han explicado, Red Eléctrica "propuso una alternativa con un plazo de ejecución mayor, pero con menor impacto en el tráfico" pero que el Ayuntamiento "optó por una alternativa con un plazo de ejecución más reducido, pero mayor afección al tráfico". Asimismo, han afirmado, "fue el Ayuntamiento quien determinó el lugar y el momento de inicio de las obras".

Por último, han pedido al Ayuntamiento "colaboración, responsabilidad y lealtad", y que "asuman sus competencias", dado que las obras afectan en su mayoría a vías urbanas.