La Delegación del Gobierno impugnará la decisión del Ayuntamiento de Murcia de crear juntas de seguridad de distrito

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha anunciado que impugnará la creación de las ocho Juntas de Seguridad de Distrito aprobadas este jueves en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia por considerarla "contraria al ordenamiento jurídico", según ha informado en un comunicado.

La institución, que ha votado en contra de la medida junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha advertido de que la decisión del Consistorio carece de informes previos y responde a una motivación "puramente política" que, lejos de mejorar la coordinación, "menoscaba la seguridad ciudadana".

Desde la Delegación del Gobierno han insistido que la seguridad pública exige "reserva, unidad de criterio y protección de la información sensible". Por ello, han criticado que el Ayuntamiento pretenda convertir estas juntas operativas en "órganos generales de participación vecinal" o en "foros abiertos de reivindicación territorial".

La propuesta municipal de incluir en estas sesiones a los presidentes de las Juntas Municipales, colectivos, asociaciones o agentes sociales vulnera, según la Delegación, "la debida cautela en la exposición de información operativa, datos policiales, análisis delincuenciales o previsiones de dispositivos", un contenido que, a su juicio, debe quedar restringido a los responsables institucionales y policiales competentes.

En este sentido, la institución gubernamental ha aclarado que la legislación vigente ya encauza la participación ciudadana a través de los Consejos Locales de Seguridad --de carácter potestativo--, donde sí tienen cabida los representantes del tejido social según el Real Decreto 1087/2010.

Por el contrario, ha remarcado que las Juntas Locales de Seguridad y sus réplicas de distrito tienen una naturaleza jurídica "análoga", lo que limita por ley su composición exclusivamente a las autoridades y fuerzas de seguridad con competencias específicas en la materia.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha alertado de que la seguridad en un municipio como Murcia debe planificarse con una visión de conjunto debido a la continuidad territorial existente entre el casco urbano, las pedanías, las zonas comerciales y los espacios rurales.

A este respecto, han puesto de manifiesto que los distritos municipales diseñados por el Consistorio responden a criterios de organización administrativa local, pero "no coinciden con el despliegue territorial real de la Guardia Civil y la Policía Nacional".

Por todo ello, la Delegación del Gobierno ha sentenciado que la creación de estas ocho juntas fragmentará el análisis de la criminalidad y supondrá "un riesgo para el bien jurídico protegido".