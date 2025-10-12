El delegado del Gobierno destaca los casos de Tarsi Fernández y Jean Paul en el Día de la Patrona de la Benemérita

La Guardia Civil presta servicio en 43 de los 45 municipios y es responsable del 97% de la seguridad ciudadana en nuestro territorio

MURCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha querido resaltar los casos de Tarsi Fernández y Jean Paul, dos de los 165 agentes en prácticas que se incorporaron el pasado mes de julio a la plantilla de la 5ª Zona de la Guardia Civil, como dos "casos emocionantes y ejemplos de cómo el espíritu benemérito de la institución ha transitado intacto por sus más de 180 años de historia y hoy en día sigue marcando experiencias vitales e inspirando carreras profesionales".

En este sentido, durante el acto de homenaje a la patrona de la Benemérita, Lucas ha destacado que la Guardia Civil presta servicio en 43 de los 45 municipios de la Región de Murcia, es responsable del 97 por ciento de la seguridad ciudadana en nuestro territorio y su protección abarca al 55 por ciento de la población regional. "Sin olvidar que, a nivel nacional, es el único cuerpo que da seguridad al 77 por ciento de los municipios", ha apostillado.

"Pero sigue siendo un error asociar la Guardia Civil exclusivamente al ámbito rural, pues su ámbito competencial abarca todo el territorio nacional. También grandes ciudades, puertos y aeropuertos, además de velar por el control de las armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado, el tráfico interurbano o la protección de la naturaleza, entre otras muchas competencias", ha indicado.

Lucas ha destacado que hacen sus agentes en el mar territorial. "Allí donde el año pasado rescató, auxilió y salvó la vida a más de 2.000 personas que querían alcanzar las costas de la Región de Murcia huyendo de su drama humanitario", que es "lo que debe hacer una democracia comprometida con los derechos humanos. Y España seguirá garantizando los derechos que asisten a estas personas sin dejar de combatir y detener a las mafias que trafican con seres humanos".

Precisamente, ha recordado el delegado del Gobierno "en lo que él denomina una embarcación de recreo con cuatro remos y seis personas, llegó a España Jean Paul huyendo de la situación en Camerún". Diez años después, y tras pasar "por uno de esos centros de menores que algunos se empeñan en cerrar, consiguió la nacionalidad española y empezó a compatibilizar su trabajo de mozo de almacén en una empresa de Linares con sus estudios de acceso a la Benemérita".

Para Lucas "los casos de Tarsi y Jean Paul son especialmente gratificantes para mí. El primero, porque certifica la imparable y progresiva incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Aunque queda mucho por hacer, resulta alentador que más del 20 por ciento de esta última promoción de agentes destinados a la Región de Murcia sean mujeres. El segundo, porque encarna los valores que nos hacen grandes como país".

En este punto se ha referido a lo ocurrido este verano en Torre Pacheco, "con la peor cara de la intolerancia y la sinrazón, alentada por el fanatismo de algunos, la tibieza de otros y la irresponsabilidad de muchos, lanzó al mundo una imagen equivocada de nuestra Región. La imagen de lo que, precisamente, no somos".

Afortunadamente, ha destacado, "entre toda aquella 'sinrazón' se alzó como siempre el trabajo y entrega de los más de 200 agentes de Guardia Civil que durante esos días sostuvieron el orden público, identificaron a 700 personas, denunciaron a 150, realizaron 12 auxilios y detuvieron a diez personas".

El delegado del Gobierno ha aseverado que no van a permitir "que determinados planteamientos, mensajes y actitudes fomenten los delitos de odio y comprometan o alteren nuestra convivencia. Ni en Torre Pacheco, ni en Jumilla, ni en ninguna localidad de la Región de Murcia".

PLAN DIRECTOR

En este sentido, ha anunciado que el próximo día 30, se presenta el Plan Director para la Convivencia en los Centros Educativos y sus Entornos en el Instituto Gerardo Molina, en Torre Pacheco. Un plan en el que participan más de 400 centros educativos de toda la Región y que pretende inculcar a los estudiantes fundamentales, como la dignidad y la igualdad y prevenir conductas de violencia de género, racismo o xenofobia.

"Y este año pondremos especial énfasis en la prevención de los delitos de odio y la promoción de los valores democráticos. La Guardia Civil, cuyos agentes, junto a los de Policía Nacional, imparten algunas de estas charlas, es un pilar fundamental de este Plan Director", ha adelantado.

"Su compromiso está más que demostrado, y así lo acredita la reciente creación, junto a la Universidad de Murcia, de un Observatorio Regional contra los delitos de odio, que permitirá monitorizar los casos de odio que se produzcan en la Región de Murcia, atender a las víctimas y constituir un espacio donde proponer nuevas soluciones", ha añadido.

REFUERZO Y AUMENTO DE PLANTILLAS DE LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, Lucas ha reiterado el compromiso del Gobierno de España por reforzar las plantillas de todos los cuarteles y mejorar sus condiciones laborales y salariales. En este sentido, ha destacado, "en los últimos siete años, hemos incorporado cerca de 350 guardias civiles en la Región de Murcia, hasta alcanzar más de 2.200 efectivos. Es decir, un 12 por ciento más que en 2018. Una cifra récord".

Además, ha continuado, "desde que llegamos al Gobierno el incremento salarial medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido de un 38 por ciento. Y por eso, no me cansaré de repetirlo, gracias a vuestro trabajo incansable, a vuestro firme compromiso, somos una de las Regiones más seguras de España, con una tasa de criminalidad 3,5 puntos inferior a la media nacional".