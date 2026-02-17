Delegado del Gobierno muestra su voluntad de diálogo para llegar a acuerdos con la Comunidad

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en un desayuno informativo organizado por el Círculo de Economía - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha mostrado su voluntad de diálogo para llegar a acuerdos con el Gobierno regional para poder mejorar determinados indicadores que "nos sitúan siempre a la cola en asuntos esenciales para los ciudadanos".

Así lo ha manifestado este martes en el transcurso de un desayuno informativo organizado por el Círculo de Economía, donde ha defendido el compromiso y las inversiones del Gobierno de España en la Región de Murcia.

Lucas se ha remitido al anuncio del Consejo de Ministros, que ha aprobado este martes la celebración del contrato de obras de ejecución del montaje de vía de la línea de la Alta Velocidad Murcia-Almería en su tramo Lorca-Vera por un valor superior a los 108 millones de euros.

Así, ha reafirmado ante los asistentes su compromiso personal y político en defensa de los intereses y del crecimiento, desarrollo y prosperidad de la Región de Murcia.

"El talento y el compromiso de economistas, empresarios y emprendedores también contribuye a ello de manera decisiva", ha dicho Lucas, que ha manifestado que "siempre ha defendido y defenderá, por encima de todo, los intereses de los ciudadanos de esta tierra, incluyendo el agua que necesita la Región, un sistema justo de financiación autonómica, el desarrollo de grandes infraestructuras, el derecho a unos servicios públicos de calidad o el acceso a una vivienda digna".

A su juicio, "el Gobierno de España está demostrando con hechos concretos su apuesta por la Región. En los últimos siete años, la Región de Murcia ha recibido un 49,3% más de recursos del Estado que en los siete años anteriores: 9.472 millones de euros más para reforzar nuestros servicios públicos, apoyar a nuestras empresas y modernizar nuestras infraestructuras".

El delegado del Gobierno también ha recordado que entre 2021 y 2025, el Ejecutivo ha desplegado una apuesta inversora de gran escala en la Región de Murcia, que asciende a 2.150 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cerca de 49.000 beneficiarios, el 68,5% de ellos microempresas y pymes, según informa la Delegación de Gobierno en un comunicado.

Lucas ha destacado que esta inversión "refleja una apuesta clara por la transición energética, la reindustrialización, el refuerzo del Estado del bienestar y las infraestructuras estratégicas para la Región de Murcia".

Finalmente, ha hecho un repaso por las grandes infraestructuras estratégicas desarrolladas o proyectadas por el Gobierno de España en la Región en los últimos años, como el avance del Corredor Mediterráneo, carreteras como la A-33 entre Yecla y Caudete, el Arco Norte, el Arco Noroeste o la Autovía del Reguerón, entre otras.