El delegado del Gobierno en la Región guarda un minuto de silencio y reitera su condena al presunto crimen machista

1109304.1.260.149.20260806132649 El delegado del Gobierno reitera su condena al presunto crimen machista de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha presidido este jueves un minuto de silencio convocado en memoria de la mujer asesinada este miércoles en Murcia en un presunto caso de violencia de género, acompañado por representantes institucionales y trabajadores de la Delegación.

Tras la concentración, Lucas ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de la víctima y ha reiterado la "absoluta condena" del Gobierno frente a la violencia machista. Asimismo, ha agradecido la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyo operativo permitió detener en pocas horas al presunto autor, localizado en Puerto Lumbreras cuando, según ha explicado, se dirigía en autobús hacia Granada con la intención de huir.

El delegado ha confirmado que la hija de la víctima permanece con su abuela y, como última hora, ha informado de que Policía Nacional afirma que "la Comunidad Autónoma va a entregar de forma definitiva la tutela de la menor a su abuela".

Además, ha indicado que la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del crimen ya que la víctima contaba con una orden de alejamiento y estaba incluida en el sistema VioGén bajo seguimiento de la Policía Local de Murcia, aunque sin dispositivo telemático de localización.