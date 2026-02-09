Una denuncia por violencia de género destapa una plantación de marihuana en una finca de Murcia

Uno de los detenidos en el marco de la operación 'Fremes' - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil desarrollado la operación 'Fremes', una investigación dirigida a esclarecer un presunto caso de violencia de género que ha concluido con la entrada y registro en una vivienda de la pedanía murciana de Jerónimo y Avileses, donde se ha desmantelado un invernadero de marihuana con cerca de 700 plantas.

La investigación ha finalizado la detención de tres experimentados delincuentes de 44, 47 y 51 años como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de droga, defraudación de fluido eléctrico y de pertenencia a organización criminal, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

A uno de los detenidos también se le atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género, tenencia ilícita de armas y de robo con fuerza.

La investigación se inició a finales del pasado enero, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de la situación de una mujer que había huido de una casa de campo de la pedanía de Jerónimo y Avileses, donde presuntamente era víctima de violencia de género.

La Guardia Civil conoció que el mismo día en el que la mujer huyó del inmueble saltando el muro perimetral de la finca, su compañero sentimental la había amenazado y realizó varios disparos con una escopeta de caza con la supuesta intención de evitar su fuga.

Además, los investigadores recabaron indicios y averiguaron que la vivienda era empleada para el cultivo masivo de plantas de marihuana.

Un dispositivo policial formado por distintas unidades operativas y de investigación llevó a cabo la entrada y registro de la finca al sospechar que el arma empleada para intimidar a la mujer podía encontrarse dentro de la casa.

El registro se saldó con la localización de un recinto --dotado con 135 transformadores eléctricos, 21 aparatos de aire acondicionado, extractores de aire y filtros de carbono-- donde se contabilizaron cerca de 700 plantas de cannabis. El suministro eléctrico había sido conectado fraudulentamente a la red.

La Guardia Civil también descubrió un arma corta y una escopeta de caza que figuraba como sustraída.

La explotación de la operación 'Fremes' culminó con la detención de tres hombres como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de droga, defraudación de fluido eléctrico y de pertenencia a organización criminal.

Se trata de tres experimentados delincuentes con un amplio historial delictivo relacionado con delitos de tráfico de drogas, armas y explosivos, entre otros.