Desarticulada una banda especializada en 'vuelcos' de droga con 10 detenidos en la Región de Murcia y Alicante

Agentes de la Policía Nacional en uno de los registros - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de 'vuelcos' de droga en el marco de una operación desarrollada en la Región de Murcia y la provincia de Alicante, que se ha saldado con la detención de una decena de personas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició en el pasado septiembre, tras una llamada recibida en la Sala CIMACC 091 en la que alertaban de una violenta agresión ocurrida en el garaje de un edificio de la pedanía murciana de Santo Ángel, donde varios individuos armados sustrajeron a una persona una bolsa que contenía sustancia estupefaciente tras agredir a la víctima e intimidarla con un arma de fuego.

Los agentes lograron averiguar que el 'modus operandi' de este grupo criminal consistía en concertar una reunión con la víctima para realizar supuestas transacciones de droga y, en el momento en que la otra persona mostraba la sustancia estupefaciente, se la sustraían violentamente empleando armas de fuego.

Tras el análisis de cámaras de videovigilancia y dispositivos continuados, los agentes lograron identificar a todos los integrantes del grupo criminal y averiguaron que mantenían contactos con terceras personas que se dedicaban al tráfico de drogas y que preparaban nuevos asaltos de similares características.

En los ocho registros domiciliarios practicados en las localidades de Murcia, Caravaca de la Cruz, Mula, Lorquí, Alhama de Murcia y Pilar de la Horadada (Alicante), se intervino un arma de fuego semiautomática calibre 9 mm, más de 400 cartuchos de arma corta y escopeta, sustancia estupefaciente, casi 75.000 euros en efectivo y seis vehículos.

El operativo contó con la participación de unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, Brigada de Policía Judicial, Guías Caninos, Policía Científica, Unidad de Medios Aéreos, Grupo de Apoyo Operativo, Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo Operativo de Respuesta, además de la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Local de Mula.

El dispositivo permitió la detención de los diez miembros del grupo criminal como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Los cuatro principales investigados han ingresado en prisión provisional.