Desarticulada en Murcia una red criminal dedicada al fraude fiscal y a favorecer la inmigración irregular

1089921.1.260.149.20260525101433 Un agente de la Policía Nacional y un funcionario de Vigilancia Aduanera durante la investigación - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Murcia una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros, según ha informado el Cuerpo.

La operación se ha saldado con la detención de diez personas acusadas de la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

Según se desprende de la investigación, la red utilizaba diversas empresas y comercios vinculados al sector de la alimentación y mayorista para emitir contratos de trabajo presuntamente ficticios que eran aportados a expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo en oficinas de extranjería.

Paralelamente, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estaba investigando la trama, al detectar indicios de un posible fraude de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) intracomunitario y blanqueo de capitales.

El entramado simulaba que las mercancías adquiridas por las empresas investigadas tenían como destino Francia, cuando en realidad eran comercializadas en España, evitando así la tributación correspondiente por el IVA.

Se ha constatado que en 2022 la organización defraudó 1,2 millones de euros entre IVA e Impuestos de Sociedades. Por su parte, el fraude cometido en 2023, 2024 y 2025 aún está pendiente de cuantificar.

La fase final de la investigación implicó el registro de seis naves industriales, domicilios y empresas situadas en Cartagena por parte de los agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

Estas entradas permitieron detectar indicios de inexistencia de actividad en algunos de los centros de trabajo declarados, así como altas laborales de corta duración y posibles conexiones con entramados empresariales investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, se intervinieron 44.375 euros en metálico.

Las diligencias continúan abiertas y se mantienen bajo la coordinación de los distintos organismos colaboradores, al objeto de determinar el alcance total de los hechos investigados y la posible responsabilidad penal de las personas implicadas.