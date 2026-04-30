Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la Región con 9 detenidos

1082982.1.260.149.20260430102121 Dinero y efectos intervenidos en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

MURCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la Región de Murcia y dedicada al tráfico de drogas de grandes partidas de cocaína, en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de sus nueve integrantes y la incautación de 5,5 kilogramos de cocaína, un arma de fuego, numerosa munición, 31.200 euros en efectivo, 11 vehículos y cuatro relojes de alta gama.

La organización contaban con un centro logístico desde el que coordinaban la recepción y distribución de las sustancias estupefacientes mediante largos viajes realizados en el mismo día, denominados en el argot policial como 'go fast', así como para la introducción de droga mediante contenedores a través de puertos estratégicos del territorio nacional.

Operaban bajo una estricta división de funciones que integraban la dirección estratégica para la supervisión de transacciones y contactos logísticos, el uso de inmuebles privados destinados a la custodia de la sustancia estupefaciente y logística basada en el empleo de testaferros y vehículos equipados con compartimentos ocultos tipo caleta para transportar la droga de forma segura y garantizar la entrega en puntos como Madrid, Valencia, Andalucía y norte de España.

El operativo culminó cuando los agentes interceptaron dos vehículos que regresaban de un viaje 'go fast' a Madrid, donde intervinieron 5 kilogramos de cocaína ocultos en uno de los vehículos.

Además, tras realizar cinco entradas y registros en inmuebles situados en Murcia y Molina de Segura, los agentes intervinieron un total de 11 vehículos, 5,5 kilogramos de cocaína, 31.200 euros en efectivo, una arma corta con munición y diversos objetos de valor, entre ellos cuatro relojes de alta gama.

Los nueve arrestados, a los que se le atribuyen los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de los cinco principales investigados.