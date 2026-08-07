Desarticulado un grupo que robaba coches de alta gama con tecnología para clonar llaves

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de alta gama mediante sistemas electrónicos capaces de captar, clonar y retransmitir la señal de llaves inteligentes.

La operación se ha saldado con la detención de cuatro hombres y el esclarecimiento del robo de al menos cuatro vehículos valorados en más de 400.000 euros, uno de los cuales ya ha sido recuperado, según ha informado la Policía Nacional de Murcia.

La investigación, desarrollada conjuntamente por las comisarías de Cartagena y Alicante, se inició tras la sustracción de un vehículo de alta gama valorado en más de 100.000 euros en Cartagena.

Las pesquisas permitieron determinar que los autores utilizaban dispositivos electrónicos para abrir y arrancar los vehículos sin causar daños aparentes.

Los investigadores comprobaron que el grupo planificaba los robos instalando dispositivos de seguimiento en los vehículos seleccionados, estudiando los hábitos de sus propietarios e identificando los lugares más adecuados para captar la señal de las llaves electrónicas.

Tras las sustracciones, los vehículos permanecían ocultos en distintos puntos de las provincias de Murcia y Alicante antes de ser trasladados a un taller clandestino ubicado en un garaje de San Pedro del Pinatar, donde manipulaban y falsificaban elementos identificativos como el número de bastidor, las placas de matrícula y las etiquetas del fabricante para dotarlos de una nueva identidad antes de exportarlos al extranjero.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar el pasado 22 de julio, cuando los agentes sorprendieron 'in fraganti' a dos de los investigados manipulando un vehículo en el interior del taller clandestino.

La Policía Nacional practicó tres entradas y registros en domicilios de Murcia y Orihuela Costa, así como en el garaje de San Pedro del Pinatar, donde intervino herramientas y dispositivos electrónicos especializados valorados en más de 100.000 euros, entre ellos una máquina para troquelar números de bastidor, inhibidores de frecuencia y dispositivos de seguimiento.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, falsificación documental y pertenencia a grupo criminal.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional, mientras continúa la investigación para esclarecer otros hechos similares y localizar el resto de vehículos sustraídos.