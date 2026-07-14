Descienden un 3,81% los adultos condenados en 2025 en la Región de Murcia

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MURCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de personas adultas condenadas en la Región de Murcia ha descendido un 3,81% en un año, al pasar de 11.018 en 2024 a 10.598 en 2025, de los que el 9.025 son varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

En concreto, del total de condenados en la Región el pasado ejercicio 7.325 son de nacionalidad española y el resto, 3.273, extranjera.

La tasa de delitos por los que han sido condenados ciudadanos mayores de edad se situó al cierre de 2025 en la Región de Murcia en 11,9 por cada mil habitantes, tasa superior a la media nacional (11,1) y la décima más elevada de todas las comunidades.

En total, los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron 15.386 delitos por los que fueron condenadas personas adultas durante 2025. Los más frecuentes fueron los delitos contra la seguridad colectiva, con 4.363; contra la seguridad vial, con 3.988; contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con 3.360; y las lesiones, con 2.981.

MÁS MENORES CONDENADOS, AUNQUE POR DEBAJO DE LA MEDIA

Por su parte, la tasa de delitos cometidos por menores de entre 14 y 17 años en la Región de Murcia se sitúa en 7,8 por cada mil habitantes, la tercera cifra más baja del país por comunidades, solo por detrás de Madrid (6,9) y Castilla-La Mancha (7,3), y se mantiene inferior a la media nacional, que escala hasta el 11,3.

En total, 481 menores fueron condenados en la Región el pasado año --un 14,7% más que el ejercicio anterior--, de los que más del 80% tenían nacionalidad española. Por sexos, la mayoría eran varones (398 frente a 83 mujeres), quienes cometieron un global de 623 delitos.

Asimismo, la estadística detalla que 12 de estos jóvenes fueron condenados por delitos sexuales, lo que supone un descenso de tres casos respecto al ejercicio anterior.