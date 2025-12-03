Descubren un núcleo zoológico clandestino en malas condiciones sanitarias en una vivienda en Lorca

Animales sin identificar ni registrar y en malas condiciones higinénico-sanitarias en un recinto de Lorca (Murcia) - GUARDIA CIVIL

LORCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha descubierto un núcleo zoológico con cerca de medio centenar de animales sin identificar ni registrar y en malas condiciones higinénico-sanitarias en una vivienda en Lorca (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La actuación ha culminado con la denuncia al responsable del recinto por una decena de infracciones administrativas por la tenencia de animales sin identificar ni registrar y alojados en instalaciones deficientes y en malas condiciones.

La inspección ha contado con la colaboración de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) del Alto Guadalentín de Lorca y el Servicio Veterinario del Ayuntamiento.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) iniciaron la actuación cuando fueron alertados por la Policía Nacional y la Policía Local de que un nutrido grupo de animales se podría encontrar en situación de precariedad en el interior de un domicilio.

Los guardias civiles, con el apoyo de personal de la OCA del Alto Guadalentín de Lorca y del Servicio Veterinario, efectuaron una inspección al recinto, donde hallaron un núcleo zoológico anexo a una vivienda unifamiliar.

En el primer corral, que se encontraba en pésimas condiciones, se hallaron dos ejemplares caprinos, un burro y un emú --ave originaria de Australia--.

Desde ese espacio, a través de una puerta, se accedía a otro corral construido en otra zona del dúplex donde, en precarias condiciones de iluminación, se hallaron varios pavos comunes y reales, un perro pastor alemán y una treintena de gallinas domésticas y americanas.

Los especialistas del SEPRONA verificaron que el can, tras examinar su microchip, había sido sustraído el pasado octubre en Águilas, con lo que fue entregado a su propietario.

El resto de animales carecía de identificación y las instalaciones, a su vez, tampoco contaban con el preceptivo registro de explotación y núcleo zoológico.

Los animales fueron inmovilizados por los veterinarios de la OCA y puestos a disposición de la Subdirección General de Producción Ganadera Sostenible de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma.

La inspección finalizó con la denuncia al responsable de las instalaciones por una decena de infracciones reguladas en la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, y Ley 32/2007 de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.